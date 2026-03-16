אילון מאסק וענקית הרכב טסלה מוצאים את עצמם במבוך משפטי מפתיע מול חברת משקאות צרפתית על השם של פרויקט הדגל העתידי שלהם | מדובר בשידור חוזר של מאבק על זהות מותג, המזכיר כיצד מאסק נאלץ בעבר להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי להבטיח את השם "טסלה" לעצמו (חדשות בעולם)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
מדענים מאוניברסיטת צ’ונג־אנג בדרום קוריאה פיתחו גנרטור חשמלי חדשני המפיק אנרגיה מחלקיקי אבק הנעים באוויר דחוס - מערכת חסרת חיכוך הנשענת על עקרונות הטורבינה הבליידלסית של ניקולה טסלה מלפני יותר ממאה שנה | החוקרים טוענים כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את הדרך שבה מיוצרת אנרגיה במתקנים תעשייתיים (טכנולוגיה)
החלוצה הרגולטורית של עולם הרכב: סין קובעת תקנות חדשות המחייבות את כל יצרניות הרכב לבטל את מנגנוני פתיחת הדלתות הנסתרים | בעקבות שורת תאונות קטלניות, התקנות החדשות ייכנסו לתוקף מ־2027 ויחייבו פתרונות מכניים נגישים הן מבחוץ והן מבפנים (רכב)
ענקית הרכב החשמלי מודיעה על הפסקת הייצור של דגמי Model S ו‑Model X לאחר יותר מעשור על הכביש | פסי הייצור במפעל בפרימונט, קליפורניה, יוסבו לייצור רובוטי Optimus ההומנואידיים, כחלק ממיקוד אסטרטגי חדש בהובלת אלון מאסק | במקביל, החברה פרסמה דוחות כספיים עם ירידה ברווח - אך עם מבט ברור לעתיד של אוטונומיה ובינה מלאכותית (רכב)
בזמן שהכלכלה העולמית משנה פניה, הונם של עשירי התבל זינק לשיאים דמיוניים שמשכתבים מחדש את מושג הכוח הכלכלי |כיצד מהפכת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית יצרו צמרת עושר חדשה והותירו ענקי עבר הרחק מאחור? (חדשות בעולם)
במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)
במהלך ימי התחרות הסייבר בטוקיו נחשפו עשרות פרצות בכלי רכב ומערכות טעינה חשמליות | חוקרים הצליחו להשיג גישה ברמת־על למערכת המולטימדיה של טסלה ולשלוט בתחנות טעינה מסחריות, כשהפרסים המצטברים חצו את רף מיליון הדולר (טכנולוגיה)
מנכ"ל טסלה אלון מאסק הכריז באירוע שנערך לרגל השנה האזרחית החדשה כי הוא מעדכן את נוסח החזון של החברה - שינוי סמנטי שאולי מסמן תפנית תדמיתית: ממוקדות באנרגיה ירוקה למיקוד רחב בעושר ובשגשוג שאמורים לנבוע מבינה מלאכותית, רובוטיקה וכלכלה אוטונומית (כלכלה)
הרובוט ההומנואידי של אילון מאסק משך המוני מבקרים כשחילק פופקורן ביריד שנערך בבירת גרמניה, אך הסרטונים מהרגע מעוררים ספקות: האם "אופטימוס" פועל באמת באופן עצמאי - או שמישהו שולט בו מאחורי הקלעים? במקביל, התחרות בתחום הרובוטיקה ההומנואידית הולכת ומתחממת ברחבי העולם (טנכנולוגיה)
החברה חשפה בסן חוזה גרסה כמעט סופית של ה-Cybercab, מונית אוטונומית דו-מושבית המתוכננת להיכנס לייצור ברבעון השני של 2026 | הרכב נבנה סביב פלטפורמת הנהיגה העצמית המתקדמת של טסלה וייוצר במפעל Giga Texas בשיטת הייצור החדשה של החברה | במקביל החלה טסלה בבדיקות שטח של רכבי רובוטקסי ללא נהג באוסטין - צעד חשוב לקראת השקת שירות נסיעות עצמאי לחלוטין (רכב)
עם שילוב נדיר של ניווט וטעינה חכמים, פיצ׳רי בטיחות שימושיים, מופעי אורות חגיגיים, משחק חלל וסטודיו סלפי מובנה - עדכון החגים 2025 של טסלה ממשיך לטשטש את הגבול בין מכונית ייצור קלאסית לאפליקציה חיה שמתעדכנת כל הזמן (רכב)
טסלה רומזת על דור חדש של מצלמות, צעד שמחדד עוד יותר את הפער בין ההבטחות לרכב אוטונומי מלא לבין המציאות בשטח | השדרוג המתקרב מעורר מחדש את שאלת המחיר שמשלמים בעלי הרכבים שכבר רכשו את חבילת Full Self-Driving, אך נותרו עם חומרה שמתיישנת בקצב מהיר (רכב)
מכירות טסלה באירופה רשמו בחודש נובמבר ירידה חדה ברוב השווקים המרכזיים | הירידה במכירות החלה בסוף השנה שעברה, לאחר שאילון מאסק שיבח בפומבי אישים וגופים פוליטיים המזוהים עם הימין | בנוסף, התחרות גוברת מול חברות סיניות (בעולם)
ג'ים פארלי, מנכ"ל פורד, חשף בראיון כי פירוק דגמי טסלה והרכבים הסיניים גילה חוסר יעילות מזעזע במוצרי פורד, והוביל את מנכ"ל החברה, ג'ים פארלי, לשנות כיוון ולבנות פלטפורמת EV עממית וזולה - במאמץ לשרוד מול תחרות שלא מרחמת מארה"ב וסין כאחד (רכב)
הרודסטר הדור הבא של טסלה - דגם הספורט שהובטח כבר מ-2017 וספג דחיות חוזרות - צפוי סוף סוף להיחשף בדגם הדגמה עם יכולות תעופה מפתיעות לפני סוף השנה הנוכחית | הכל נשען על טכנולוגיות של SpaceX ועל הבטחות "לא מהעולם הזה" | אחרי שנים של עיכובים, תהיות האם החלום האמריקאי לרכב מעופף באמת קרוב מתמיד, או שמא הספקות צודקים (רכב)