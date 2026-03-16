טסלה עומדת כעת בפני מכשול משמעותי ברישום הסימן המסחרי עבור ה-"Cybercab", המונית האוטונומית (רובוטקסי) החדשה שהוצגה לאחרונה.

מתברר כי בשל מה שנראה כהתמהמהות ביורוקרטית, חברת משקאות צרפתית בשם Unibev הקדימה את טסלה והגישה בקשה לרישום השם "Cybercab" באוקטובר 2024, שבועות ספורים לאחר שמאסק חשף את הרכב אך לפני שטסלה הגישה את בקשתה הרשמית בנובמבר.

משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) השעה את בקשתה של טסלה בשל "סבירות לבלבול" בציבור מול הבקשה המוקדמת יותר, וציין כי הטיעונים של טסלה נגד הדחייה אינם משכנעים מספיק. המצב מורכב עוד יותר מאחר שהשם החלופי "Robotaxi" נדחה גם הוא כיוון שנחשב למונח גנרי מדי.

כעת, טסלה עשויה להיאלץ להגיע להסדר כספי עם חברת המשקאות כדי להציל את המותג המרכזי בתוכנית הצמיחה שלה ל-2026.

התסבוכת הנוכחית מהדהדת את הדרך המפותלת שבה הושג השם "טסלה" עצמו בתחילת הדרך.

בניגוד למיתוס המקובל, מאסק לא המציא את השם ואף לא היה ממייסדי החברה המקוריים. הזכויות על השם "טסלה מוטורס" היו שייכות לבראד סיוורט מסקרמנטו, שרכש אותן כבר ב-1994 ולא מיהר למכור אותן.

בראיון האייקוני שלו לתוכנית "60 דקות" עם לסלי סטאל, חשף מאסק את הטקטיקה היצירתית והעיקשת שנדרשה כדי להשיג את השם תמורת 75,000 דולר.

מאסק סיפר בראיון:

"למעשה לא אנחנו המצאנו את השם טסלה מוטורס. השם לא היה בבעלותנו. זה היה בחור מסקרמנטו שהמציא את השם והחזיק בשם, ונאלצנו לקנות אותו ממנו תמורת 75,000 דולר. הבחור מסקרמנטו ממש לא רצה למכור לנו את השם גם כן.

מאסק ממשיך לספר:

שלחתי את הבחור הכי נחמד בחברה פשוט ללכת לשבת לו על מפתן הדלת ולא לעזוב עד שהוא יסכים למכור לנו אותו. בחור מתוק, הכי נחמד שאי אפשר להכעיס אותו... אז בסוף הבחור פשוט אמר 'בסדר, אני אמכור לכם את השם אם תעזבו לי את מפתן הדלת'. כן, פחות או יותר ככה זה היה".

ההיסטוריה מלמדת שמאסק מוכן ללכת רחוק כולל שליחת עובדים למשימות "התנחלות" על מפתן דלתם של בעלי זכויות כדי להבטיח את המותגים שלו. אם עסקת ה-75,000 דולר הייתה נכשלת אז, מאסק כבר הכין שם חלופי "Faraday" שם שנתפס בסופו של דבר על ידי חברה מתחרה.

כעת נותר לראות אם גם בפרשיית ה-"Cybercab" הנוכחית יצליח מאסק לשלוף שפן מהכובע, או שמא הפעם הביורוקרטיה והמתחרים מצרפת יאלצו אותו לחשב מסלול מותגי מחדש.