חוב של מאות שקלים תפח במאות שקלים נוספים ואף עיקול חשבון הבנק שלו בגלל מכתב שנשלח לכתובת חסרה: המקרה המקומם של תושב העיר שגילה את העיקול רק בדיעבד, ומה התשובה שקיבל מהנציגה בשטח? האם ייתכן שגם אתם שילמתם ריביות מיותרות בגלל כשל טכני במשלוח? (חרדים, כלכלה)
אילון מאסק וענקית הרכב טסלה מוצאים את עצמם במבוך משפטי מפתיע מול חברת משקאות צרפתית על השם של פרויקט הדגל העתידי שלהם | מדובר בשידור חוזר של מאבק על זהות מותג, המזכיר כיצד מאסק נאלץ בעבר להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי להבטיח את השם "טסלה" לעצמו (חדשות בעולם)
תביעת ענק בסך 4.5 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת החשמל בעקבות שריפת הענק בעין כרם. המחדל התשתיתי, שהוביל להשמדת מאות יצירות אמנות נדירות של איוון שוובל, נדון בבית המשפט המחוזי מרכז. משרד ההגנה הבריטי וחברת החשמל עומדים במוקד הסערה הציבורית והמשפטית בישראל (חוק ומשפט)
קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של חברת אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור (תעופה, משפטי)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
הוא דרש מהם 2.6 מיליון שקל בטענה שנבגד בשיא ההליך, הם טענו שאיבדו בו אמון בגלל סחבת ועיכובים כספיים | בית המשפט המחוזי הכריע בדרמה המשפטית שטילטלה את ענף ליקויי הבנייה | כך הסתיים המסע המשפטי שהחל כהבטחה גדולה והסתיים בהוצאות עתק של התובע (משפט, בארץ)
ףיהודי שומר מצוות שניסה להתקבל לעבודה כמנהל בחנות צמיגים נדחה בגלל שהודיע על רצונו שלא לעבוד בימי שישי בלילה וביום שבת קודש | החברה הודיעה לו כי הוא אינו מתאים לעבודה לאור דרישותיו | המועמד הגיש תביעה לגוף האחראי על מניעת אפליה - וזכה בפיצוי של 300,000 דולרים (חדשות, משפט)
במהלך חקירה רחבת היקף נעצרו 12 חשודים ונתפסו כספים בהיקף של כ-139 אלף דולר, לאחר שנחשפה רשת שפעלה באופן מתועש להפצת דיסאינפורמציה נגד חברות כמו שיאומי, וואווי ו-Li Auto | מדובר בחלק ממבצע ממשלתי רחב שנועד למגר קמפיינים ממומנים ופעילות "יחסי ציבור שחורים" בתעשיית הרכב הסינית (רכב)
סוף לסאגת המקרקעין ליד החוף בתל אביב: בית המשפט פסק כי משפחות שהחזיקו בקרקע עשורים יפונו לאלתר. בפסק הדין נקבע כי בהיעדר "שטר" וראיות לקניין, לא חלה "חזקת שלוש שנים" על קרקע ציבורית, והדיירים נדרשים להשיב את הגזילה לטובת הכלל (בארץ, חוק ומשפט)
למעלה מ-11 שנים לאחר היעלמות המסתורית, בית משפט בבייג'ינג הורה היום לחברת התעופה המלזית לשלם פיצוי בסך 409,304 דולר למשפחותיהם של שמונה נוסעים שהיו על סיפון המטוס המלזי שנעלם לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי של קואלה לומפור לנמל התעופה הבינלאומי של בייג'ינג (תעופה)
עיריית סן פרנסיסקו תובעת עשר יצרניות מזון גדולות, בהן היינץ וקוקה‑קולה, בטענה שהן תרמו במודעות למשבר בריאותי ציבורי | בתביעה הבהירו כי מחלות לב וסוכרת – הקשורות למזון זה – הן בין סיבות המוות המובילות בעיר (בעולם)
בית המשפט קבע: זייפן סדרתי שייצר מאות שטרות של 50, 100 ו-200 שקל, יחויב בפיצוי משמעותי בגין שימוש לא חוקי בעיטורי השטרות המוגנים | השופטת: המעשים פגעו באמון הציבור ובמאמץ מקצועי שהושקע בעיצוב המטבע (כלכלה, משפט)
פעילים ששיתקו את נמל התעופה המבורג ביולי 2023 חויבו לשלם פיצויים בסך כולל של 403,000 אירו לקבוצת לופטהנזה, לחלופין, הם עומדים בפני עונש מאסר של עד שנתיים | הקבוצה נכנסה לשטח שדה התעופה והפסיקה לחלוטין את פעילותה | על פי התביעה, 8,500 נוסעים של חברות התעופה של הקבוצה נפגעו, בסך הכל בוטלו 57 טיסות שהפעילה הקבוצה (תעופה)
הממשל בדנמרק העביר פיצויים בסך 800,000 קרונות לארבעה נפגעים שפיתחו מחלת עיניים נדירה בעקבות שימוש בתרופות ווגובי ואוזמפיק של נובו נורדיסק | מדובר בתופעת לוואי נדירה, אך בלתי הפיכה, שהוכרה לאחר דיון ממושך והתייעצות עם מומחים | הפיצוי עשוי לעלות אם המגבלה תפגע בכושר ההשתכרות של המטופלים (בריאות)
רשות התחרות של איטליה הודיעה שקנסה את וויז אייר ב-500,000 אירו בגין "All You Can Fly" | על פי הטענות החברה ההונגרית לא חשפה "מידע מדויק" על מגבלות החבילה, ולמעשה הטעתה את הרוכשים | עוד נטען שבקמפיינים לקידום מכירות, וויז אייר "הציגה את השירות כמנוי ללא הגבלה, תוך השמטת מידע על מגבלות השימוש בו" (תעופה)
בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב חייב סוכנות נסיעות בפיצוי של 10,000 ₪ למשפחה של לוחם מילואים, שחופשתה בפראג לפני כעשרה חודשים הפכה לסיוט - לאחר שבטעות התארחו בבית מלון שונה לחלוטין מזה שתכננו | הפרטים (חופשה)