אילון מאסק וענקית הרכב טסלה מוצאים את עצמם במבוך משפטי מפתיע מול חברת משקאות צרפתית על השם של פרויקט הדגל העתידי שלהם | מדובר בשידור חוזר של מאבק על זהות מותג, המזכיר כיצד מאסק נאלץ בעבר להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי להבטיח את השם "טסלה" לעצמו (חדשות בעולם)
טסלה מסירה את דגם הכניסה של הסייברטראק מהאתר שלה וחושפת את משבר המכירות הנוכחי של טסלה בתחום הפיק-אפים החשמליים, את השינויים שחלו במבנה התמחור, ואת הלבטים שמלווים קהל לקוחות שבעבר הצביעו ברגליים לטובת טסלה ומוצאים עצמם מתלבטים מול פערי המחיר הקטנים ופשרות גדולות באבזור ובאיכות | מתחרות כמו פורד וג'נרל מוטורס עם דגמים זהים מראים הצלחה רבה יותר (רכב)
בפעם הראשונה נבחר הדגם העתידני והממוגן של טסלה לשמש מטרה בטווחי ניסויים של צבא ארה"ב, כחלק מהיערכות לתרחישים בהם כלי רכב כאלה יופיעו בשדה הקרב בידי אויבים | הבחירה נובעת מחוסנו המבני הייחודי של הסייברטראק, שדו"ח צבאי טוען כי "אינו נפגע כפי שמצופה מכלי רכב רגילים" וממערכת החשמל המתקדמת שבו |זאת ברקע תקדים מהחזית באוקראינה, שם תועד הרכב כשהוא חמוש ומשמש כנגמ"ש מאולתר, לצד טענות כי טסלה שיבשה מרחוק את פעילותו (רכב)
מכונית טסלה מדגם 'סייברטראק' התפוצצה בשעות הבוקר אתמול, בסמוך למלונו של טראמפ בלאס וגאס | ההערכה הראשונית הייתה כי מדובר בתקלה טכנית שהביאה לשריפה, כעת מתחזקות ההערכות כי מדובר באירוע מכוון - ואולי אף באירוע טרור | כל הפרטים הידועים עד כה על האירוע החריג (חדשות, בעולם)