בזמן שארה״ב והודו דנו במאמץ לשמור על שיט פתוח במיצרי הורמוז ועל מלחמה שהובילה לשיבוש האנרגיה הגדול ביותר בעולם, נחשף כי איל ההון אלון מאסק נכח בשיחה - חריגה נוספת במעורבותו בענייני ביטחון חוץ רגישים | לפי הדיווח, לא ברור מה היה תפקידו של מאסק - אך מעגלי המדיניות רואים בכך המשך לדפוס מעורבותו המדינית הגוברת של מנכ״ל טסלה וספייס־אקס (בעולם)
אילון מאסק וענקית הרכב טסלה מוצאים את עצמם במבוך משפטי מפתיע מול חברת משקאות צרפתית על השם של פרויקט הדגל העתידי שלהם | מדובר בשידור חוזר של מאבק על זהות מותג, המזכיר כיצד מאסק נאלץ בעבר להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי להבטיח את השם "טסלה" לעצמו (חדשות בעולם)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
כשמסכי הסטארלינק כבו והכוחות הרוסיים נותרו "עיוורים" בשטח, המרוץ הנואש אחר קליטה הפך את צמרות המגדלים למלכודות מוות | זהו המחיר הקטלני שמשלמים החיילים בנקודות הגובה, בניסיון להשיב לעצמם את ה"חמצן הדיגיטלי" (חדשות בעולם)
ביום רביעי אחד, בשעה אחת, הכאוס השתלט על קווי החזית באוקראינה. מסכי השליטה של המפקדים הרוסים כבו, התקשורת נאלמה, והמתקפות המתוכננות נעצרו בחריקת בלמים | מה שהוגדר על ידי בכירים אוקראינים כ"קטסטרופה" עבור הכוחות הרוסיים, התגלה כמהלך טכנולוגי מתוחכם ששינה את פני המערכה (חדשות בעולם)
בעוד העולם נושא עיניים למאדים, אילון מאסק שינה את המסלול והכריז על הקמת עיר עצמאית על הירח תוך פחות מעשור | עם מיזוג ענק של טריליוני דולרים ומעבר דרמטי מייצור מכוניות לרובוטיקה מתקדמת, מאסק מבהיר: העתיד כבר לא נמצא על הכביש, אלא בין הכוכבים (חדשות בעולם)
פריצת דרך צבאית בסין מעוררת דאגה בקרב מעצמות המערב: נשק מיקרוגל עוצמתי (HPM), קומפקטי מספיק כדי לעלות על משאית, מסוגל לשתק לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ – ורשת ה"סטארלינק" נמצאת על הכוונת (חדשות בעולם)
שני סנאטורים דמוקרטים דורשים חקירה מיידית בטענה שכספים הקשורים לסין הוזרמו לחברה דרך קרנות זרות | מעורבות SpaceX בתשתיות ביטחוניות רגישות, לווייני מודיעין ורשת סטארלינק מעלה חשש לפגיעה בביטחון הלאומי | בפנטגון נדרשים לבדוק האם הופרו כללי פיקוח על בעלות והשפעה זרה (בעולם)
ענקית הרכב האמריקנית מפתחת צי רובוטים הומנואידים באמצעות רשת ייצור סינית ענפה - ומכוונת להקמת "מפעל רובוטים" ראשון מסוגו | עם זאת, התחרות מול שוק הרובוטיקה הסיני מתחממת, וטסלה מבצעת את אחד הצעדים האסטרטגיים הדרמטיים בתולדותיה (טכנולוגיה)
לאחר חשיפת שימוש נרחב של הצבא הרוסי במסופי סטארלינק על גבי מל"טים תוקפים, נעתר אילון מאסק לפניית קייב והטמיע שורת מגבלות טכניות שמטרתן לשתק את החיבור הרוסי - מבלי לפגוע בעשרות אלפי המסופים שעליהם נשענת אוקראינה בשדה הקרב | בקייב מדברים כבר על "תוצאות אמיתיות" ומכינים רישום נרחב של כל מסופי הלוויין במדינה, בעוד המירוץ בין חדשנות טכנולוגית לאמצעי הטעיה והלוחמה האלקטרונית נכנס לשלב חדש (טכנולוגיה)
אילון מאסק שיתק את המל"טים הרוסיים בהודעת שגיאה אחת, והתגובה המבעיתה של מוסקבה כוללת איום בפיצוץ גרעיני בחלל | התעמולן הבכיר של פוטין מציע להחריב את רשת הלוויינים וטוען בציניות כי במקרה של הרס טכנולוגי מוחלט, רוסיה פשוט תעבור להשתמש ב"יוני דואר" (חדשות בעולם)
חברת SpaceX של אילון מאסק הטילה "מעצור" טכנולוגי מפתיע שמנטרל את מל"טי התקיפה הרוסיים בעזרת הגבלת מהירות קטלנית של עד 90 קמ"ש | המהלך הדרמטי הגיע כתגובה מהירה לשימוש הציני של רוסיה בתשתית הסטארלינק המערבית לצורך פיגועי טרור, ומשנה כעת את פני המערכה האלקטרונית בשחקים - כל הפרטים (חדשות בעולם)
חברת הסטארט‑אפ העצבית של אילון מאסק, Neuralink, מודיעה כי היא ערוכה להשתיל לראשונה בבני אדם את Blindsight – ממשק מוח‑מחשב שמדלג על העיניים והעצב האופטי ומגרה ישירות את קליפת הראייה במוח, במטרה להעניק ראייה בסיסית למי שאיבדו לחלוטין את הראייה ואף למי שנולדו עיוורים, בכפוף לאישורים רגולטוריים (טכנולוגיה)