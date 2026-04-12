התאונה בכפר סבא

כתב אישום הוגש כנגד הנהגת שנכנסה עם רכבה בבית קפה וגרמה למוות

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום כנגד נהגת הרכב שנכנסה בבית קפה בגין גרימת מוות ברשלנות • הנהגת האיצה את רכב הטסלה, חצתה את הכביש ופגעה באורח קטלני במיכאל וולדמן ז"ל שישב מחוץ לבית הקפה | הפרקליטות מבקשת לפסול את רישיונה עד תום ההליכים (חדשות)

זירת התאונה (צילום: דוברות מד"א, הצלה פ"ת)

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ראשון) לבית משפט לתעבורה במחוז מרכז כתב אישום חמור נגד אידית מאיר דוד, בת 52 מכפר סבא, בגין גרימת מוות ברשלנות ונהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונה בה ניזוק רכוש.

התאונה הקטלנית אירעה בחודש תשרי האחרון בשעות הבוקר, כאשר רכב טסלה שנהגה בו דוד פגע באורח קטלני במיכאל וולדמן ז"ל, בן 52, שישב מחוץ לבית קפה בעיר.

על פי כתב האישום שהגישה עורכת הדין נלי מורן מאני מפרקליטות מחוז מרכז, הנהגת יצאה מחניון עפר מול בית הקפה לכביש, והאיצה לפתע את רכבה. הרכב חצה את הכביש במהירות, ומבלי שהנהגת סטתה או בלמה, פגע בעוצמה במיכאל ז"ל בעודו יושב מחוץ לבית הקפה. בהמשך, הרכב פגע בחלונות הזכוכית של בית הקפה ונעצר כאשר חציו הקדמי בתוך המרפסת.

בעקבות התאונה הקשה, מיכאל ז"ל נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. למרבה הצער, מותו נקבע זמן קצר לאחר התאונה בבית החולים. בנוסף לאובדן החיים הטרגי, נגרם נזק משמעותי לבית הקפה כתוצאה מהפגיעה.

כתב האישום מייחס לנאשמת ביצוע עבירות חמורות של גרימת מוות ברשלנות ונהיגה בקלות ראש אשר גרמה לתאונה בה ניזוק רכוש. פרקליטות מחוז מרכז הגישה בקשה לבית המשפט לפסול את רשיון הנהיגה של דוד עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה.

המשפט צפוי להתנהל בבית משפט לתעבורה במחוז מרכז, שם תידון האחריות של הנהגת לתאונה הקטלנית. תהא נשמתו של מיכאל וולדמן ז"ל צרורה בצרור החיים.

