רשות התחבורה ההולנדית העניקה אישור תקדימי למערכת "Full Self-Driving (Supervised)" של טסלה לאחר תקופת ניסוי ממושכת | המערכת תורשה לפעול במרחב הציבורי החל מהשבוע - אך הרשות מזהירה: "זו אינה נהיגה אוטונומית מלאה, הנהג חייב לשלוט ברכב" (רכב)
שני מטוסי קרב בלתי מאוישים טורקיים ביצעו לראשונה בעולם טיסת מבנה אוטונומית מלאה | פריצת הדרך הדרמטית של חברת Baykar מסמנת את עתיד הלוחמה האווירית, שבו בינה מלאכותית וציי כטב"מים חכמים מחליפים משימות קרב מאוישות (חדשות צבא)
חברת Clippership מקליפורניה הכריזה על צעד פורץ דרך בתחום הספנות הירוקה: אניית מטען אוטונומית שתפליג בכוח הרוח בלבד | האנייה הראשונה, שאורכה 24 מטרים, תיבנה במספנת KM Yachtbuilders בהולנד וצפויה לצאת להפלגת בכורה מסחרית ב-2026, בשאיפה להפוך לחלוצת צי אניות מטען חכמות ונטולות פליטות (טכנולוגיה)
החברה חשפה בסן חוזה גרסה כמעט סופית של ה-Cybercab, מונית אוטונומית דו-מושבית המתוכננת להיכנס לייצור ברבעון השני של 2026 | הרכב נבנה סביב פלטפורמת הנהיגה העצמית המתקדמת של טסלה וייוצר במפעל Giga Texas בשיטת הייצור החדשה של החברה | במקביל החלה טסלה בבדיקות שטח של רכבי רובוטקסי ללא נהג באוסטין - צעד חשוב לקראת השקת שירות נסיעות עצמאי לחלוטין (רכב)
טסלה רומזת על דור חדש של מצלמות, צעד שמחדד עוד יותר את הפער בין ההבטחות לרכב אוטונומי מלא לבין המציאות בשטח | השדרוג המתקרב מעורר מחדש את שאלת המחיר שמשלמים בעלי הרכבים שכבר רכשו את חבילת Full Self-Driving, אך נותרו עם חומרה שמתיישנת בקצב מהיר (רכב)
פרויקט תלוסה, העיר המדברית החדשה שתוכננה על ידי משרד האדריכלים BIG והיזם מארק לור, מציג חזון לעיר חכמה שתאכלס 5 מיליון תושבים עד שנת 2050 | בעיר ישולבו מגדל עץ ייחודי עם חוות אנכיות, מרכז תחבורה מעגלי מהפכני והדגשה על מעורבות קהילתית, איזון חברתי, תחבורה ירוקה וקיימות סביבתית | על פי התוכנית, עד שנת 2030 תתאכלס תלוסה ב-50,000 תושבים, כאשר המיקום המדויק עדיין לא נקבע אך מועמדים מובילים הם נבדה, יוטה ואריזונה (בעולם)
למרות השקת מודל Y L בסין, הדגם של המודל הפופולרי אך עם שישה מושבים, בטסלה הודיעו שלעת עתה לא תתרחש השקה של הרכב בארה"ב | אילון מאסק הסביר: העתיד האוטונומי מעצב את ההחלטות - לעת עתה אין צורך ברכבים גדולים' | אנליסטים מזהירים כי השוק האמריקאי דווקא צמא ל-SUV גדול למשפחות (רכב)
בכנס AI4 שנערך לאחרונה בלאס־וגאס, אמר מנהל ההנדסה של ווימו כי שילוב ליידאר ורדאר כ"קו הגנה חיוני" ברכבים אוטונומים הוא הכרחי, זאת בעוד טסלה ממשיכה לדחות חיישנים חיצוניים ולהסתמך אך ורק על מצלמות ובינה מלאכותית (רכב)
פסק דין פורץ דרך: טסלה נמצאה אחראית לראשונה לתאונה קטלנית של מערכת האוטופיילוט ותשלם 329 מיליון דולר פיצויים | מומחים טוענים כי הצעד עלול להשפיע על עתיד הנהיגה האוטונומית ולהביא לגל תביעות שיבואו בעקבותיו (רכב)
טסלה רשמה ציון דרך עולמי כאשר מסרה לראשונה רכב מדגם Model Y שנסע באופן עצמאי לחלוטין מהמפעל באוסטין, טקסס, עד לבית הלקוח – ללא נהג וללא שליטה מרחוק | מדובר באירוע היסטורי בתחום הרכב האוטונומי: הרכב ביצע את כל הדרך בעצמו, ללא התערבות אנושית, והדגים את הבשלות של טכנולוגיית הנהיגה העצמאית שפיתחה החברה | צעד זה מדגיש את השאיפה של טסלה להוביל את מהפכת הרכב האוטונומי ולהפוך את המסירה האוטומטית לסטנדרט בעתיד | צפו