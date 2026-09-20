בחור ישיבה בן 17 הוכש מנחש ארסי באשדוד

בחור ישיבה בן 17 הוכש הלילה מנחש ארסי בחצר ישיבת 'מאירת שמועה' ברחוב משמר הירדן באשדוד. הבחור פונה לבית החולים במצב יציב ובהכרה מלאה לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני במקום.

על פי הדיווח, הבחור הוכש בידו בשעות הלילה במהלך שהותו בחצר הישיבה. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום זיהו את סימני ההכשה והחלו בטיפול מיידי.

הפראמדיק טל פלקס והחובשים דור פרידמן וגבריאל מומקו מצוות ניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו כי הוא הוכש ע"י נחש בידו. לאחר הטיפול הראשוני שהענקנו לו הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה להמשך טיפול בבית החולים במצב יציב ובהכרה".

המקרה באשדוד מצטרף לשורת אירועי הכשות נחשים שתועדו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. בחודש אוגוסט האחרון שני ילדים הוכשו מנחשים תוך שבועיים במרכז הרפואי העמק בעפולה, כאשר אחד מהם, ילד בן 12, הוכש על ידי נחש צפע בזמן משחק עם חבריו.

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בסוף חודש יולי אישה בת 48 הוכשה מנחש במהלך עבודתה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון ופונתה במצב קשה ויציב לבית החולים שמיר-אסף הרופא. על פי הדיווח ממד"א, האישה סבלה מסימני הכשה בגפיים התחתונות.

בחודשי האביב והקיץ, כאשר הטמפרטורות עולות, גוברת פעילותם של נחשים, ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד. צפע ארץ-ישראלי, המצוי בכל חלקי הארץ, נחשב לארסי ומסוכן במיוחד.