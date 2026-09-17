הראשון לציון שליט"א עולה למסוק בדרכו לצפון הארץ הראשון לציון שליט"א עולה למסוק בדרכו לצפון הארץ 10 10 0:00 / 0:25

רגעים מרגשים נרשמו אמש (יום רביעי), כאשר מסוק חצה את שמי הארץ בדרכו מירושלים לצפון, ובו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. היעד: אצטדיון העיר עכו, שם התכנסו אלפי משתתפים לעצרת הסליחות המרכזית שחתמה את שרשרת מעמדי התשובה של חודש הרחמים והסליחות.

אל המסע התלווה יו"ר תנועת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, שהשתתף לצד הראש"ל במעמד הנשגב. הראש"ל שליט"א הגיע כדי לחזק את תושבי הצפון, לעורר את הלבבות ולהוביל את אלפי המשתתפים שהציפו את היציעים בפרקי סליחות ובזעקות "עננו".

הראש"ל שליט"א עיין בלימוד כשלצידו יו"ר ש"ס אריה דרעי

התמונות מהמסוק החזירו את הזיכרון הקולקטיבי שנים אחורה, אל דמותו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. בימי אלול ועשרת ימי תשובה, היה מרן זצוק"ל ממריא במסוקים מעיר לעיר ומעצרת לעצרת, כדי להגיע גם לפינות הנידחות ביותר בארץ ולעורר לבבות לתשובה. מיש עתיד לציבור החרדי: המיליונר שמאחורי מפלגתו של לייטנר דוד קליין | 09.09.26 הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ממשיך במסורת זו, בהליכתו בדרכי אביו זצוק"ל ובמסירותו להגיע לכל קצווי הארץ בימים הנוראים.

הראש"ל שליט"א ודרעי ממריאים לצפון הארץ הראש"ל שליט"א ודרעי ממריאים לצפון הארץ 10 10 0:00 / 0:16

הגעתו של הראש"ל שליט"א למעמד הייתה כרוכה במסירות נפש של ממש. לאחר חודש גדוש ועמוס, בו מסר מאות שיחות חיזוק ועצרות התעוררות בכל רחבי הארץ, חש הרב שליט"א שלא בטוב וסבל מצרידות קשה. אך למרות החולשה והעומס הכבד, סירב לבטל את הגיעו וטס לצפון הארץ כדי להגיע ולהלהיב את לבבות אלפי המשתתפים בצפון.

המעמד באצטדיון עכו היה אחד מעשרות מעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבי הארץ בימים אלו, כשהציבור החרדי והדתי מתכונן לקראת ימים הנוראים.