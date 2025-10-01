רגעים של אהבה ואחווה נרשמו אמש ברחבת הכותל המערבי, עת האחים הראשל"צים הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף התאחדו במפגש מרגש של אחווה שריגש את הקהל הרב שחזו במחזה | קודם לכן כיבד הראשל"צ הגר"ד את אחיו הראשל"צ הגר"י לשאת את סדר 'קבלת עול מלכות שמים' | ישי ירושלמי תיעד את האירוע המרגש (חרדים)
למעלה מ-2,000 התכנסו אמש - ליל ערב יום הכיפורים באצטדיון ארנה נתניה לערב סליחות מרגש בהשתתפות רבנים בכירים, ביניהם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר | צפו בתיעוד (חרדים)
לב ישראל ער: למעלה ממאה אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים תשפ"ו בכותל המערבי | כ-מיליון וחצי מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל המערבי במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה | עלייה משמעותית במספר המשתתפים בסליחות משנים עברו (חדשות)
מאות אנשים השתתפו הלילה במעמד סליחות מרגש ומרומם שהתקיים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק | בראש המעמד עמד מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש המוסדות וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל | צפו בתיעוד (חרדים)
צפו בתיעוד מרהיב ממוצאי צום גדליה, בהיכלו של בית הכנסת 'משכן אהרון' לבני קהילת תימן בשכונת 'בית וגן' בירושלים, שם התכנסו בני הקהילה יחד עם בני קהילת 'מסילת ישרים' לאמירת "אשמורות" (סליחות כמנהג תימן) | הסליחות נאמרו בנעימה התימנית ובהגייה המסורתית המיוחסת מדור לדור, ברוב עם ובהדרת מלך (חרדים)
במעמד נשגב ומעורר לבבות, הגיע אמש (מוצאי שבת שובה) הגה"צ גאב"ד מאקאווא, לאמירת סליחות ב"מערת המכפלה" שבעיר האבות חברון, לעורר זכות אבות לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה | מסביבות של הגאב"ד התקבצו המוני חסידים ומעריצים מכל רחבי הארץ, שבאו לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה יחד עם הצדיק במקום הקדוש, בו טמונים אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב ע"ה (חסידים)
בבית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן, נאלצו באשמורת הבוקר (ראשון) לומר את הסליחות, לפני הנץ החמה, בחושך ולאור פנסים, בשל הפסקת חשמל ששררה בשכונה | באמירת הסליחות השתתף רב בית הכנסת ורבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון | צפו בתיעוד (חרדים)
באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה הגיע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה אל העיר חברון, לעורר זכות אבות לקראת יום הדין | הרבי פתח את המעמד באמירת סליחות 'זכור ברית'. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת שחרית יוקדת ברחבת המערה, כשהוא מקפיד על גדרי ההלכה הנוגעים לכהנים ואוסרים עליו כניסה למבנה עצמו | בסיום התפילה, ערך הרבי סדר התרת נדרים ברוב עם | המעמד נחתם בברכות לשנה טובה, כאשר הרבי חילק צלוחיות דבש לכל הנאספים (חסידים)
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אלפים גדשו אמש, ליל ערב ראש השנה, את היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך | טרם המעמד שיחתום את חודש הסליחות, נשא דברי התעוררות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ, תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ: עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ליד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי | במהלך המעמד נשאו תפילה מיוחדת לשלום נשיא ארגנטינה שצפה במעמד הסליחות בשידור חי מרחבת הכותל בירושלים במעונו בארגנטינה (חדשות)
אדון הסליחות: רבבות אנשים פוקדים מידי יום ביומו מימי הסליחות את רחבת ה'כותל המערבי' לשפוך שיח בבקשת רחמים לפני שוכן מרומים כי יחוס על עם עני ואביון ויכתבם לחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורין לקראת השנה הבעל"ט | שוקי לרר הצטרף להמוני העולים בליל שישי האחרון, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
בקהילה היהודית בעיר הגרעין האוקראינית ז'פרוז'ה, בה התושבים חיים תחת מדיניות ביטחון קשוחה, התקשו לוותר על מעמד הסליחות | רב הקהילה הרב נחום ערנטרוי פגש את גורמי הצבא והצליח להשיג אישור חד פעמי למניין סליחות | המתפללים לוו לבית הכנסת ואובטחו עד לחזרה לביתם (יהדות בעולם)
בימי הסליחות נוהרים מדי לילה קהל המונים לאמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, שבראשות חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז | אמש (שני) הופיע במקום אורח רום מעלה, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שעמד על הבמה בסמוך לתיבת החזן והצטרף לתפילת ההמונים ברוב רגש (חרדים)