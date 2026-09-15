אחרי שנים של המתנה והליך ממושך שלווה באתגרים ובקשיים שונים, הגיע אמש (שני) הרגע המיוחל: המפתחות למקום שהוקצה בשכונת מקור ברוך בירושלים נמסרו לידי קהילת "המנין המרכזי החדש", בראשות הרב מרדכי דיין.

מסירת המפתחות התקיימה בלשכת סגן ראש העיר ירושלים חיים כהן, שליווה את המהלך לאורך התקופה ופעל מול הגורמים השונים בעירייה להביאו לידי השלמה. לקראת ערב הגיע הרב דיין ללשכתו של כהן, שם נמסרו לידיו המפתחות למקום החדש.

הדרך למסירת המקום לא הייתה פשוטה. לאורך השנים התעוררו קשיים ועיכובים שונים, ובשלבים מסוימים אף עלה חשש כי המהלך לא יגיע לידי מימוש. כהן המשיך לפעול בנושא בעקביות, תוך הידברות עם הגורמים הרלוונטיים וקידום הפתרונות שנדרשו, עד להשלמת ההליך.

גם בתקופה האחרונה עוד נותרו מספר סוגיות שהיה צורך להסדיר, אולם בסופו של דבר הושלמו ההליכים והמקום נמסר לידי הקהילה. במהלך המפגש בישר כהן לחברי הקהילה בשורה נוספת: המקום צפוי לעבור שיפוץ יסודי ומקיף, במטרה להתאימו לצורכי הקהילה ולהכשירו כראוי לבית תפילה מכובד ומרומם.

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הבשורה התקבלה בשמחה רבה בקרב בני הקהילה, אשר במשך תקופה ארוכה נאלצו לקיים את תפילותיהם ללא מקום קבע התואם את צורכי הציבור. רגע מרגש נוסף נרשם כאשר במהלך השיחה התברר כי לקהילה עדיין אין ספר תורה משלה, והיא מסתייעת לפי שעה בספרי תורה מושאלים.

כהן נרתם גם לנושא זה, ובמהלך המפגש ערך מספר שיחות בניסיון לסייע בהשגת ספר תורה מהודר שיעמוד בקביעות לרשות בית הכנסת החדש. בסיום המפגש הרימו הנוכחים כוסית "לחיים" לרגל מסירת המפתחות ולקראת השנה החדשה, מתוך תקווה כי לאחר שנות הציפייה ייפתח כעת פרק חדש בתולדות הקהילה.

עבור בני קהילת "המנין המרכזי החדש", מסירת המפתחות מסמלת את סיומה של דרך ארוכה ואת תחילתו של בית קבע חדש – מקום של תורה, תפילה וקהילה בלב שכונת מקור ברוך בירושלים.