תרגיל עוקץ לילי הפיל את גנב התפילין תוך 24 שעות

תוך פחות מיממה, בעזרת תרגיל מתוחכם של המשטרה ומעקב דיגיטלי, הסתיים פרק הגניבה במעצר החשוד: יהודי חרדי תושב שכונת קראון הייטס בברוקלין הניח לזמן קצר את תיקו האישי ברחוב טרוי אווניו, וכשחזר – התיק נעלם. בתוכו היו חפציו היקרים ביותר: זוג תפילין, דרכון, מחשב נייד וציוד אישי נוסף.

לפי דיווח של ערוץ 'שכונה ניוז', התושב לא איבד את עשתונותיו. הוא פתח מיד את אפליקציית המעקב של המחשב הנייד, והאות הדיגיטלי הצביע על מיקום באזור מרין פארק בברוקלין. ניסיונות ראשוניים לסרוק את השטח ולאתר את התיק באופן עצמאי לא צלחו, והתושב החרדי פנה למשטרה.

בלילה שלמחרת, התושב שיתף פעולה עם חוקרים מתחנה 63 של משטרת ניו יורק. החוקרים הצליחו לאתר את רכבו של החשוד באזור, והעלו תרגיל יצירתי במיוחד כדי להביא אותו ישירות לידיהם: השוטרים התקשרו אל החשוד והודיעו לו שמישהו פגע ברכבו החונה, וכי עליו לרדת מיד לבדוק את הנזק.