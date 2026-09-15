ימים ספורים לאחר הסערה שאפפה את 'דגל התורה' עם החלפת הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב בנציגים חדשים, התכנסו אמש (שני) בבית המפלגה בבני ברק כל נציגי התנועה — הוותיקים והחדשים — לישיבת היערכות משותפת לקראת הבחירות.
הישיבה, שנועדה להתנעת מערך הבחירות, התקיימה בנוכחות המועמדים החדשים ברשימה לצד הנציגים הוותיקים שהודחו ממקומותיהם בכנסת.
בהודעה שהפיץ דובר המפלגה, יעקב מורגנבסר, שכיהן בשנים האחרונות כדוברו של משה גפני, פורטו שמות המשתתפים בישיבה, כאשר המועמדים החדשים הוזכרו תחילה ולאחר מכן הנציגים הוותיקים.
בין המשתתפים נמנו המועמדים ברשימה: יו"ר 'דגל התורה' החדש, ח"כ יעקב אשר, שאמור לכהן גם כיו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה ויספיש, דוד זלץ, דוד אוחנה ואליהו ברוכי.
כמו כן השתתפו בישיבה יו"ר תנועת דגל התורה משה גפני, חבר ההנהלה אורי מקלב, יצחק רייך, מנהל המחלקה המוניציפאלית מנחם שפירא ומנהל המפלגה משה שיפמן.
במהלך הישיבה דנו המשתתפים בהיערכות המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26, ובדרכים להנעת מצביעים ביום הבחירות כדי שיצביעו לרשימה המשותפת 'יהדות התורה' עם 'אגודת ישראל' והמפלגה החדשה של ח"כ מאיר פרוש.
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