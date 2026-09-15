הכינוס בבית דגל התורה ( צילום: דוברות דגל התורה )

ימים ספורים לאחר הסערה שאפפה את 'דגל התורה' עם החלפת הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב בנציגים חדשים, התכנסו אמש (שני) בבית המפלגה בבני ברק כל נציגי התנועה — הוותיקים והחדשים — לישיבת היערכות משותפת לקראת הבחירות.

הישיבה, שנועדה להתנעת מערך הבחירות, התקיימה בנוכחות המועמדים החדשים ברשימה לצד הנציגים הוותיקים שהודחו ממקומותיהם בכנסת.

המועמדים החדשים ברשימה: ברוכי, זלץ, אוחנה, רוזנטל וויספיש ( צילום: דוברות דגל התורה )

רייך, פינדרוס, אשר, גפני, מקלב ושפירא ( צילום: דוברות דגל התורה )

כמו כן השתתפו בישיבה יו"ר תנועת דגל התורה משה גפני, חבר ההנהלה אורי מקלב, יצחק רייך, מנהל המחלקה המוניציפאלית מנחם שפירא ומנהל המפלגה משה שיפמן.

במהלך הישיבה דנו המשתתפים בהיערכות המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26, ובדרכים להנעת מצביעים ביום הבחירות כדי שיצביעו לרשימה המשותפת 'יהדות התורה' עם 'אגודת ישראל' והמפלגה החדשה של ח"כ מאיר פרוש.