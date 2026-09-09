ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע אמש לשמחת האירוסין של נכדתו של יו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית ח"כ משה גפני. ראש הישיבה שוחח בחמימות עם ח"כ גפני, ולאחר מכן התפנה לשוחח ולחזק גם את רעייתו, הרבנית חנה גפני.

הגר"ד לנדו הטריח את עצמו להגיע לשמחה מיד עם שובו ממסע חיזוק בדרום, במסר ברור של אמון וחיזוק לח"כ משה גפני. גפני, שכיהן כחבר כנסת במשך 38 שנה ועמד בראשות המפלגה שנים רבות, לא שובץ ברשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה, אך ימשיך לכהן כיו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית. בבואו לאולם השמחה, התיישב ראש הישיבה לצד ח"כ גפני ושוחח עמו במשך דקות ארוכות על העבר, כאשר גפני התגורר באופקים והקים שם ובמושבים הסמוכים כוללים לאברכים - בטרם נקרא על ידי מרן הגראמ"מ שך זצ"ל לכהן כחבר כנסת מטעם 'דגל התורה'. "אני עברתי אחרי החתונה לגור באופקים", סיפר גפני לראש הישיבה, "והיינו שם כמה אברכים, ואחרי זה הקמתי שם כולל, היום זה כולל גדול מאוד, זה נהיה מקום תורה. אופקים מאוד הצליחה, באו לשם הרבה אברכים ובני תורה". גור דרשה מכתב - צאנז סירבו וניצחו דוד קליין | 08.09.26 1 מקלב: "השליחות לא כבדה עליי" דוד קליין | 08.09.26 הגר"ד לנדו שאל האם אופקים זה מושב פרטי, וגפני הסביר שאופקים היא עיר. "ליד אופקים יש כמה מושבים שגם שם עשינו כוללים", סיפר גפני. ראש הישיבה ציין כי המקום עושה רושם טוב.

הגר"ד לנדו משוחח עם ח"כ משה גפני באירוסין - צילום: קובי ברסלר הגר"ד לנדו משוחח עם ח"כ משה גפני באירוסין | צילום: צילום: קובי ברסלר 10 10 0:00 / 2:34

לאחר השיחה, איחל הגר"ד לנדו לגפני: "מאחל לכם כל טוב, נחת וכל טוב מכל הבחינות, כתיבה וחתימה טובה", וגפני הודה לראש הישיבה שטרח לבוא.

בטרם עזב את האולם, ניגש ראש הישיבה לברך ולחזק גם את רעייתו, הרבנית חנה גפני, ושוחח עמה במשך מספר דקות. הרבנית ביקשה מראש הישיבה שיחזק את בעלה שהקריב את עצמו למען דגל התורה ועולם התורה.

הגר"ד לנדו פתח בברכת כתיבה וחתימה טובה, והרבנית חנה גפני השיבה: "אני רוצה לברך את ראש הישיבה באורך ימים ושנים, בבריאות טובה, בכל הברכות".

לאחר מכן היא אמרה לראש הישיבה: "אני הייתי נוהגת להיכנס עם ר' מוישה לכל גדולי ישראל, והייתי מברכת, אצל הרב שטיינמן, הרב אלישיב, וכל ברכה שהייתי מברכת היו אומרים 'אמן כן יהי רצון'".

הגר"ד לנדו: "תודה רבה על הברכה, ברכות לכם לכל אורך ימים טובים. נחת. הצלחה בילדים ושלוות חיים".

חנה גפני: "אמן. ואני רק מבקשת לבעלי היקר, ר' מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעתא דשמיא".

הגר"ד לנדו: "אף אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה".

הגר"ד לנדו בשמחת האירוסין לצדו של ח"כ משה גפני

חנה גפני: "ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח".

הגר"ד לנדו: "אחלתי לו את מיטב הברכות, ואני מאחל לו וגם לרבנית".

חנה גפני: "וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת, שמודה לו ושולחת לו ברכות. גם חוצה גבולות. ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא. שלוחא דרבנן באמת".

הגר"ד לנדו: "כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם. ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם, כל הדברים. והשם יעזור לכם, יהיו לכם חיים ארוכים ושלווים, נחת מהילדים וכל טוב סלה, כתיבה וחתימה טובה".