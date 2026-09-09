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המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו הגיע לשמחת נכדת גפני 

ראש הישיבה הטריח את עצמו להגיע לאירוסין בבני ברק • ההשתתפות נועדה להבהיר את האמון המלא בח"כ גפני, שלא שובץ ברשימה לכנסת הבאה

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ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א השתתף הלילה (בין יום ג' ליום ד') בשמחת אירוסי נכדת יו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית ח"כ , שהתקיימה בבני ברק.

השתתפותו של ראש הישיבה בשמחה עוררה תשומת לב רבה, במיוחד לאור העיתוי הרגיש – ימים ספורים לאחר שהוחלט כי גפני לא ימשיך לכהן בכנסת הבאה.

שליט"א הטריח את עצמו להגיע לשמחה, בין היתר, כדי להעביר מסר ברור – את האמון המלא שלו בח"כ משה גפני. גפני, שכיהן כחבר כנסת במשך 38 שנה, לא שובץ ברשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה, אך נשאר בתפקידו כיו"ר תנועת '' הארצית.

המכתב המלא

גפני עצמו פרסם אמש מכתב פרידה מרגש בו הודה על הזכות שניתנה לו לשרת את הציבור החרדי. "לפני כ-38 שנה נקראתי אל הדגל על ידי מרן ראש הישיבה הגראמימ שך זצוקיל לשמש כנציג בכנסת מטעם 'תנועת דגל התורה'", כתב גפני. "זכיתי ב"ה לפעול לצידם ולאורם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוקלל"ה ויבדלחט"א שליט"א".

יצוין כי גפני הדגיש במכתבו כי ימשיך לכהן כיו"ר תנועת דגל התורה, ולפעול למען הציבור במסגרת זו. השתתפותו של הגר"ד לנדו שליט"א בשמחת האירוסין נתפסת כמסר ברור לציבור החרדי כי למרות שגפני לא ימשיך בכנסת, הוא נותר דמות מרכזית ומהימנה בעיני המנהיגות הרוחנית.

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