מוקד השליטה במגזר הליטאי היה ונשאר במערכת הביטאון הליטאי יתד נאמן שפעל עד לאחרונה במשרדים המפוסרמים ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. מי שרצה הוכחה נוספת לכך, קיבל אותה אמש, עם פרסום דבר הפוטש ההיסטורי במפלגה הליטאית.

ח"כ יעקב אשר, שהיה מזוהה עם הציר של דוד שפירא וזעליג אורלנסקי, קיבל קידום משמעותי עם זריקת 2 הח"כים הבכירים לטובת קידומו לראשות המפלגה. מי שהביע חשש מהמהלך, הוא לא אחר מראש הממשלה בנימין נתניהו, שזוכר את ח"כ אשר כשושבין של יו"ר כחול לבן חה"כ בני גנץ עם כניסתו לכנסת, לצד ההתבטאויות האחרונות של אשר בנוגע לזהות מועמד 'דגל' לראשות הממשלה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים והתגובות למהלך ההיסטורי במפלגה הליטאית, וגם; המירוץ החדש לג'ובים במפלגה הליטאית, שנפתח אמש רשמית.

נראה רע במיוחד

ח"כ נאור שירי (יש עתיד) הביע את פליאתו בשידור חי, מהתנהלותו של שפירא וההדחה המתוקשרת של 2 הח"כים הבכירים והמנוסים ב'דגל התורה' שקיבלו בעיטה חזקה במיוחד לאחר הקדנציה הכי סוערת שידע המגזר החרדי בכלל.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם התגובות במערכת הפוליטית, הגישושים שנעשו מצד 'יושבי בלפור' והמסר המרגיע מהבתים ברחוב הרב שר בבני ברק.

ש"ס אומרת "לא" להדחה

אחרי חרושת שמועות שקרעה את המפלגה האחות של 'דגל התורה', חברי מועצת החכמים התכנסו היום (ראשון) לקראת הגשת רשימת ש"ס לכנסת ה-26, כשעל הפרק עמד נושא הדחת 2 ח"כים מכהנים.

חברי המועצת הכריעו נגד המהלך, ומהישיבה יצאה הבשורה על שני שיבוצים חדשים ורעננים למפלגה החרדית-ספרדית, אחד מהם, סגן אלוף במיל'. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

שקט מתוח

שעות של חרדה עברו על אלפי חסידי בעלזא שהתכנסו אתמול בלילה לאמירת הסליחות הראשונות בהיכל המרכזי של החסידות בקריית בלעזא בירושלים. בזמן שהנוכחים תפסו את מקומיתיהם בקליוז הענק, החזן התעטף בטלית ונעמד לפני התיבה, החסידים המתינו לעיקר שהיה חסר מן הספר.

האדמו"ר מבעלזא בושש מלבוא וחרושת השמועות הטריפה את החסידים. כעבור שעות ארוכות, כשהשחר הפציע, החסידים התבשרו על פינויו של האדמו"ר הנערץ לטיפול ומעקב בבית החולים בשל חולשה חריגה.

צפו במהדורת מעייריב, עם כל הפרטים מהערב הדרמטי והמותח בבעלזא, שהסתיים למעשה רק הערב (ראשון) עם הבשורה על שיפור במצבו של האדמו"ר.

סליחות ראשונות במירון וב'בויאר'

האירועים הפוליטיים קצת השכיחו את התקופה בה אנו נמצאים - שבוע לפני ראש השנה, ואין כמו המשפיע החסידי הגאון רבי מיילך בידרמן כדי להכניס אותנו לאווירת הגילו ברעדה לקראת יום הדין. למערכת מעייריב נודע שר' מיילך ערך שבת מיוחדת במירון עם עם כמה עשרות משתתפים - רובם דוברי אנגלית בלבד - לא יידיש ולא עברית.

במקביל, ישיבת באר התלמוד - בויאר באלעד ערכה מעמד מרומם במיוחד לרגל הוצאת הספר החדש על ידי ראש הישיבה הגאון רבי חיים מן, חתנו של ראש הישיבה הגאון רבי הלל זקס זכר צדיק וקדוש לברכה. ראש הישיבה הגאון רבי אריה בויאר, רבני הישיבה ותלמידיה התכנסו למעמד מרומם לרגל האירוע המכונן.

צפו במהדורת מעייריב מכלל האירועים המרתקים, עם התיעודים והרשמים.

זוחלים ורועדים

תיעוד מרתק ומצמרר כאחד שהגיע ל'מעייריב' היישר מהבית מדרש הענק של ישיבת חברון מאתמול בערב, לא הותיר אותנו אדישים. קולו המרטיט של הבעל תפילה האגדי הגאון רבי ירחמיאל טוקר, שממחיש לכולם איך נראה מי שזוחל ורועד לקראת יום הדין, וברקע אלפי תלמידי ישיבת חברון והבוגרים שלא מוותרים על הרינה והתפילה היחודיים רק לחברון, יחזיר את החברונערס שבינינו אל הימים של הישיבה בקלות.

צפו במהדורת מעייריב בראשית הכתבה, עם כל האירועים הפוליטיים, ההתרחשויות בחצרות החסידים והמאורעות בהכלי הישיבות הליטאיות.