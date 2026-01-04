רעידת אדמה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך להדחה? | פגישת עסקני אגודת ישראל - פוצצה בצעקות | ח"כ ביטון לועג לגפני ומצהיר: חוק גיוס לפני הרכבת ממשלה | 6 עריקים חרדים נלכדו בנתב"ג - רגע לפני המראה | הרב מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו - ונפטר (מעייריב)
לאחר שבת החזנות המיוחדת שהתקיימה בביתר עילית, עם גדולי החזנות העולמית, החזן איצ'ה מאיר הלפגוט שב אל העמוד וביצע את היצירה ״העושה לנו נסים״, בליווי המקהלה של אופיר סובול | תיעוד מיוחד לחובבי הז'אנר (חרדים)
בשנה שעברה פתח נשיא
המדינה יצחק הרצוג את שנת הלימודים החרדית בעיר בית שמש, והשנה הוא הגיע לביתר עילית שם פתח את השנה בתלמודי תורה, כאורח הכבוד של רה"ע מאיר רובינשטיין וסגנו דודי זלץ | התלמידים קיבלו את פני הנשיא
עם תקיעת שופר, פרקי תהילים וסליחות | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
העיר ביתר עילית צפויה להכפיל בקרוב את אוכלוסתייה והתוכנית להגדלת העיר בעוד 900 דונמים שיתווספו לעיר - אושרה בידי משרדי הממשלה הרלוונטים | קרוב ל-9,000 יחידות דיור יתווספו לעיר | כל הפרטים (חדשות חרדים)
לאחר שנים של שקט יחסי בסוגיית הרישום לסמינרים בירושלים - לא עוד | לאור היחסים המתוחים בין דגל התורה לש"ס, מתפתח לו השנה קרב איתנים בסוגיית שיבוצן של 300 בנות בסמינרים | בעוד רבני ש"ס החליטו על השיבוץ של הבנות, ב'דגל התורה' יוצאים למאבק נגד ההתערבות הספרדית | יראה הציבור וישפוט (חרדים)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו שהגיע לשמחה בעיר ביתר, נעתר לבקשתו של יו"ר דגל התורה בעיר, למסור שיחת חיזוק בעיר - שאורגנה תוך שעות | החלק המעניין יותר היה, יום למוחרת, כאשר אברך הגיע לראש הישיבה עם פתק מבנו | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)