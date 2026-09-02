בבלי
חדשות עם קנייטש

כולם נגד כולם: דרמה בדגל התורה - סוער גם באגודת ישראל | מעייריב

רעידת אדמה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך להדחה? | פגישת עסקני אגודת ישראל - פוצצה בצעקות | ח"כ ביטון לועג לגפני ומצהיר: חוק גיוס לפני הרכבת ממשלה | 6 עריקים חרדים נלכדו בנתב"ג - רגע לפני המראה | הרב מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו - ונפטר (מעייריב)

5תגובות
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: קול חי | פלאש 90 | איתי קצב | דר וסחרת | אנשיל בעק

מי בספין ומי בפייק

במשך עשרות שנים היו שמותיהם של חברי הכנסת הוותיקים ו עמוד השדרה והסמל המובהק של מפלגת '', אבל כעת מתברר כי מאחורי הקלעים מתבשלת הדרמה הגדולה ביותר בתולדות הסיעה – מהלך חד, מהיר וחסר פשרות שמטרתו לפנות את הבמה מהוותיקים ולהציב הנהגה חדשה.

כל הפרטים, מה קורה מאחורי הקלעים, מי מנסה להדיח את הח"כים ומי השמות שעלו בבורסה הכי מסקרנת במגזר החרדי, ב שלפניכם בהגשת . צפו במהדורה המלאה.

שודדי הקופה הציבורית

פגישה שיזמו עסקני חסידות גור מהסיעה המרכזית שבאגודת ישראל, לצורך רתימת שלומי אמונים ושאר מרכיבי הסיעה החסידית במו"מ המתקדם מול דגל התורה לקראת הגשת הרשימות, התפוצצה לעסקנים הגוראים בפנים, כשנציגי בעלז ושלומי אמונים של פרוש, הטיחו בנציגים הגוראים את כל רשימת הטענות כלפיהם.

היות ומדובר ברשימה ארוכה, בערך כמו התקופה שחלפה מאז הבחירות לראשות העיר אלעד, מומלץ לצפות במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים והציטוטים המענינים.

החזית האחידה של

מי שמחליט לא לייפות את המציאות הוא מנכ"ל תנועת ש"ס, חה"כ חיים ביטון. בריאיון סוער וחסר מעצורים שהעניק לעיתונאי ישי כהן באולפן 'כיכר השבת', ביטון טורף את הקלפים, הודף את הביקורת על תפקוד המפלגה, ומבהיר חד-משמעית כי ש"ס לא תשב בממשלה שתתעלם מעולם התורה.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפנכם, עם הציטוטים הנבחרים, ההשלכות והפרשנויות.

מבצע לכידת עריקים בנתב"ג

המלכודת נסגרה בפתאומיות על שישה נוסעים חרדים שניסו לעשות את דרכם לחו"ל, וגילו כי שער היציאה מהמדינה נעול בפניהם באופן חוקי ותקיף. המעצרים בוצעו בו זמנית בשני מוקדים מרכזיים: שניים מהנוסעים נתפסו רגע לפני עלייתם לטיסה בטרמינל 1, בעוד ארבעה נוספים נלכדו ונעצרו בטרמינל 3.

מיד עם עיכובם, הועברו כל השישה לחקירה ולטיפול מיידי של רשות האוכלוסין וההגירה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים, וגם; למה רק הרצ"פניקים מפגינים עבורם?

צדיק וחסיד

עולם החסד, התורה והשמחה בבני ברק מוכה שוק ותדהמה עם הידיעה המרה על לכתו הפתאומית של דמות מופת חינוכית ורוחנית. רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, שהיה עמוד אש והרביץ תורה במסירות נפש עילאית גם בעיצומם של ייסורים קשים בשנים האחרונות, התמוטט בביתו באופן פתאומי והותיר את אלפי תלמידיו ומכריו כואבים והומים.

מהדורת מעייריב שלפניכם, מגישה עבורכם את כל חדשות המגזר החרדי. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

יעקב אשרנתב"גמשה גפניש"סאורי מקלבפוליטיקהדגל התורהיהדות התורהאגודת ישראלמעייריבשלומי אמוניםהמפלגות החרדיותדודי זלץחסידות גורמעצר עריקחיים ביטוןאיצלה כץחדשות חרדיםמנחם שפיראבבליהרב אליעזר דוד שפיראגודי סילמןבחירות 2026הסיעה המרכזיתרבי ישראל מאיר פדידהחוק גיוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
זה היה ברור... הציר של דוד שפירא-זעליג אורלנסקי-יעקב אשר חזק מתמיד
שמיל רובין
3
איך זה מסתדר עם המכתב של הגרד לנדו "עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה" - מכתב שנכתב על ידי מנהיג דגל התורה לפני מספר חודשים?
אלחנן קורן
לדוד (שפירא) ולזעליג (אורלנסקי) הפתרונים
מישהו אחר
2
על דאטפת אטפוך... מי שזוכר מה גפני עשה לרביץ בשעתו - והכל חוזר עליו. מי שדואג - סוף מטיפייך יטופון. יבוא יום ומנחם שפירא ייתן בעיטה ליעקב אשר - עד שיבוא הפוליטיקאי הצעיר והנמרץ שיבעט גם בו
מישהו אחר
1
טיפשות שאין כדוגמתה. מכניסים אנשים שכל הניסיון שלהם זה עסקונה מדרג ב' במקרה הטוב, במקום ח"כים ממולחים. ממתי ביהדות גיל מבוגר זהו חיסרון? אולי נחליף גם רבנים ברבנים צעירים?
טובי ברנט

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר