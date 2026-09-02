מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה | צילום: קול חי | פלאש 90 | איתי קצב | דר וסחרת | אנשיל בעק

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה - קול חי | פלאש 90 | איתי קצב | דר וסחרת | אנשיל בעק

במשך עשרות שנים היו שמותיהם של חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב עמוד השדרה והסמל המובהק של מפלגת 'דגל התורה', אבל כעת מתברר כי מאחורי הקלעים מתבשלת הדרמה הגדולה ביותר בתולדות הסיעה – מהלך חד, מהיר וחסר פשרות שמטרתו לפנות את הבמה מהוותיקים ולהציב הנהגה חדשה.

כל הפרטים, מה קורה מאחורי הקלעים, מי מנסה להדיח את הח"כים ומי השמות שעלו בבורסה הכי מסקרנת במגזר החרדי, במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

שודדי הקופה הציבורית

פגישה שיזמו עסקני חסידות גור מהסיעה המרכזית שבאגודת ישראל, לצורך רתימת שלומי אמונים ושאר מרכיבי הסיעה החסידית במו"מ המתקדם מול דגל התורה לקראת הגשת הרשימות, התפוצצה לעסקנים הגוראים בפנים, כשנציגי בעלז ושלומי אמונים של פרוש, הטיחו בנציגים הגוראים את כל רשימת הטענות כלפיהם.

היות ומדובר ברשימה ארוכה, בערך כמו התקופה שחלפה מאז הבחירות לראשות העיר אלעד, מומלץ לצפות במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים והציטוטים המענינים.

החזית האחידה של ש"ס

מי שמחליט לא לייפות את המציאות הוא מנכ"ל תנועת ש"ס, חה"כ חיים ביטון. בריאיון סוער וחסר מעצורים שהעניק לעיתונאי ישי כהן באולפן 'כיכר השבת', ביטון טורף את הקלפים, הודף את הביקורת על תפקוד המפלגה, ומבהיר חד-משמעית כי ש"ס לא תשב בממשלה שתתעלם מעולם התורה.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפנכם, עם הציטוטים הנבחרים, ההשלכות והפרשנויות.

מבצע לכידת עריקים בנתב"ג

המלכודת נסגרה בפתאומיות על שישה נוסעים חרדים שניסו לעשות את דרכם לחו"ל, וגילו כי שער היציאה מהמדינה נעול בפניהם באופן חוקי ותקיף. המעצרים בוצעו בו זמנית בשני מוקדים מרכזיים: שניים מהנוסעים נתפסו רגע לפני עלייתם לטיסה בטרמינל 1, בעוד ארבעה נוספים נלכדו ונעצרו בטרמינל 3.

מיד עם עיכובם, הועברו כל השישה לחקירה ולטיפול מיידי של רשות האוכלוסין וההגירה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים, וגם; למה רק הרצ"פניקים מפגינים עבורם?

צדיק וחסיד

עולם החסד, התורה והשמחה בבני ברק מוכה שוק ותדהמה עם הידיעה המרה על לכתו הפתאומית של דמות מופת חינוכית ורוחנית. רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, שהיה עמוד אש והרביץ תורה במסירות נפש עילאית גם בעיצומם של ייסורים קשים בשנים האחרונות, התמוטט בביתו באופן פתאומי והותיר את אלפי תלמידיו ומכריו כואבים והומים.

מהדורת מעייריב שלפניכם, מגישה עבורכם את כל חדשות המגזר החרדי. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.