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על רקע פסק הבוררות

תלמידי הגר"ש מרקוביץ' יקיימו הלילה עצרת תפילה בקבר מייסד פוניבז'

מאות בחורים יתכנסו הלילה בבית העלמין פוניבז' לעצרת תפילה על רקע פסק הבוררות • בישיבה ננקטו צעדים למניעת עימותים • תפילת היארצייט עברה בשקט

בחורים בפוניבז', אילוסטרציה (צילום: אריק מרמור\פלאש90)

בשעה 22:30 הלילה (ליל רביעי) צפויה להתקיים עצרת תפילה בבית העלמין פוניבז' שבבני ברק, ליד ציון מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. העצרת תתקיים בהשתתפות מאות תלמידים המזוהים עם הגאון הרב שמואל מרקוביץ' שליט"א, ראש הישיבה.

כרוזים שהופצו ברחובות לקראת העצרת נושאים את הכותרת "באין מליץ יושר מול מגיד פשע". העצרת מתקיימת על רקע פסק הבוררות האחרון המורה על פינוי הישיבה ממתחם גבעת פוניבז'. במקביל, הצד המזוהה עם תלמידי הגר"ש מרקוביץ' שליט"א ממשיך לבחון את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו, ובכלל זה שוקל הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק במטרה לעכב את ביצוע הפסק או להביא לביטולו.

היום, יום שלישי כ' באלול, חל יום היארצייט ה-57 למייסד ישיבת פוניבז', מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. במסגרת תפילת מעריב בהיכל הישיבה עלה לעמוד החזנות הרב אליעזר כהנמן, נכדו של המייסד, כמנהגו בכל שנה ביום זה.

לאור המתיחות הקיימת בין הצדדים בישיבה, ננקטו מראש צעדים מיוחדים למניעת חיכוכים במהלך תפילת היארצייט. בקרב תלמידי הגר"ש מרקוביץ' שליט"א הועברו הנחיות ברורות להימנע מכל עימות מיותר, והבחורים קיבלו הוראה להגיע להיכל הישיבה יחד עם הצוות והרבנים. צעדים אלו נועדו, בין היתר, למנוע מצבים שעלולים להוביל להטלת קנסות. בסופו של דבר, תפילת מעריב התקיימה הערב בשקט מוחלט, ללא העימותים שמהם חששו בשני הצדדים.

ישיבת פוניבז'בני ברקבבליהרב שמואל מרקוביץ'הרב יוסף שלמה כהנמן

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