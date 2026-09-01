רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, דחתה היום (יום רביעי) את דרישת האלוף במילואים יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, להתנצל בפניו. במכתב תגובה שנשלח מטעמה, הובהר כי היא אינה מתכוונת להתנצל, ולהיפך - גולן עצמו הוא זה שנדרש להתנצל על דבריו ומעשיו בעבר.

העימות החריף נובע מריאיון שהעניקה נתניהו לערוץ 14, שבו התייחסה לפעילותו של גולן ביום ז' באוקטובר. במהלך הריאיון, לאחר שהוצג בפניה קטע מהפגנה שבה השתתף גולן נגד מהלכי הממשלה במערכת המשפט, אמרה: "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

בתגובה לדברים אלו, שלח גולן מכתב התראה משפטי לרעיית ראש הממשלה, שבו דרש ממנה לפרסם התנצלות ותיקון בתוך 24 שעות. כמו כן, דרש לתאם תשלום פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה. עורכי דינו טענו כי מדבריה עולה שגולן ידע מראש על הטבח המתוכנן והגיע למקום עוד לפני שראש הממשלה קיבל עדכון על פרוץ המלחמה. בנוסף, נטען כי השימוש בביטוי "טוען שאתה לוחם" מטיל ספק בעצם השתתפותו של גולן בלחימה באותו יום.

במכתב ההתראה הוצגה גרסתו של גולן לאירועי אותו בוקר קשה. על פי הנטען, לאחר שהתחילו להתברר ממדי האסון, יצא מביתו ברכבו הפרטי לכיוון מפקדת פיקוד העורף. גולן איים כי אם דרישותיו לא ייענו תוך המועד שנקבע, הוא ינקוט הליכים משפטיים ויתבע לפחות 2.5 מיליון שקל.

במקביל לעימות המשפטי, פרסם גולן בלילה שקדם לכך תגובה חריפה לדברי רעיית ראש הממשלה. בפרסום שפרסם, הוא תקף את ראש הממשלה ואת מערכת הביטחון: "ביבי, שר הביטחון גלנט, בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ניסו להעיר אותך ולהזהיר אותך עשרות פעמים מהרגע שהממשלה הושבעה ואתה לא התעוררת".

גולן הפנה לריאיון שנתן ראש הממשלה בחודש אפריל 2023 לתכנית "הפטריוטים", שבו התייחס לאזהרות מערכת הביטחון ואמר: "אני חושב שיש הפרזה בזה". לטענת גולן, ראש הממשלה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות שהתקבלו במשך חודשים. בסיום הפרסום, גולן הבטיח כי ראש הממשלה ייתן את הדין על המחדל: "כמו כל האחראיים למחדל גם אתה תיתן את הדין על ההפקרות הזאת מיד לאחר שניכנס לממשלה הבאה. אני מתחייב!".