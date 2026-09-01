יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, פרסם אמש (בין יום שני ליום שלישי) תגובה חריפה לדברים שהשמיעה שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, בריאיון לערוץ 14. נתניהו רמזה בריאיון כי גולן קיבל מידע על הטבח שהתרחש ב-7 באוקטובר עוד טרם שראש הממשלה עצמו עודכן בנושא.

בפרסום שהפיץ גולן בשעות הלילה, הוא תקף את ראש הממשלה ואת מערכת הביטחון בטענה שהתעלמו מאזהרות חוזרות. "ביבי, שר הביטחון גלנט, בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ניסו להעיר אותך ולהזהיר אותך עשרות פעמים מהרגע שהממשלה הושבעה ואתה לא התעוררת", כתב גולן.

גולן הפנה לריאיון שהעניק נתניהו בחודש אפריל של שנת 2023 לתכנית "הפטריוטים", שם התייחס ראש הממשלה לאזהרות שהועברו אליו ממערכת הביטחון ואמר: "אני חושב שיש הפרזה בזה". לטענת גולן, דברים אלו מעידים על התעלמות מאזהרות שהתקבלו לאורך חודשים רבים.

בסיום דבריו הבטיח גולן כי נתניהו יישא באחריות למחדל: "כמו כל האחראיים למחדל גם אתה תיתן את הדין על ההפקרות הזאת מיד לאחר שניכנס לממשלה הבאה. אני מתחייב!".

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רקע לסערה: דברי שרה נתניהו בריאיון

דבריו של גולן הגיעו בעקבות ריאיון שהעניקה שרה נתניהו לערוץ 14. בריאיון זה היא אמרה לגולן: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר לבוש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

"בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", הוסיפה נתניהו בציניות. כאשר נשאלה על עמדתה ביחס ל"תיאוריית הבגידה" מבפנים באירועי השבעה באוקטובר, השיבה: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

יצוין כי גולן, אלוף במילואים ששימש בעבר כסגן הרמטכ"ל, יצא ביוזמתו האישית בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 לאזור הדרום כדי לסייע בחילוץ אזרחים ובלחימה. לאחר שקיבל דיווחים החל מהשעה 06:30 בבוקר, הוא לבש את מדי הצבא ויצא ברכבו הפרטי מביתו בסביבות השעה 08:00. גולן הגיע למספר מוקדים בעוטף עזה ועסק בחילוץ צעירים ומשתתפי מסיבת הטבע ברעים שהסתתרו בשטח.