מיזם שעורר תהיות בשבועות האחרונים חושף כעת את יעדו המרכזי: יוזמות 'פריימריז הנשים החרדיות' שלחו מכתב רשמי ליו"ר מפלגת 'ישר!', הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, בדרישה לקבוע פגישה דחופה ולשריין אישה חרדית במקום ריאלי ברשימתו לקראת הבחירות הקרובות.

המהלך מגיע כעשור לאחר שקמפיין 'לא נבחרות לא בוחרות' הגיע לשיאו ונדחה באופן מוחלט על ידי כלל הציבור החרדי. לפני מספר שבועות הושק ברשת אתר תחת הכותרת 'פריימריז הנשים החרדיות', שבו הוצע לגולשים להצביע עבור נשים שונות כדי להרכיב 'רשימה מייצגת'. מהבדיקה עלה אז כי רבות מהנשים ששמן הועלה – כולל דמויות מתוך הקונצנזוס החרדי – כלל לא העמידו עצמן לבחירה.

המכתב המלא: 'אם אתה בוחן מועמד חרדי, בחן גם מועמדות'

במכתב שנשלח לאיזנקוט, מציגות היוזמות את עצמן כ'קבוצה של נשים חרדיות שהחליטה לקום ולעשות מעשה'. הן מציינות כי 'כבר אי אפשר לקבל מציאות שבה נשים חרדיות, מאות אלפי אזרחיות בישראל, אינן מיוצגות בכנסת ובממשלה, והקול החרדי הפוליטי ממשיך להיות קול גברי בלבד'.

הפנייה לאיזנקוט נעשתה לאחר שהן שמעו את צוריאל קריספל, פעיל ש"ס מוכר, מספר בראיון לאבי בלום בערוץ כנסת כי 'הוצע לי להצטרף לרשימה של איזנקוט'. דבריו חידדו אצלן, כך הן כותבות, שאלה שכבר אי אפשר להתעלם ממנה: 'האם מפלגות שמחפשות אדם חרדי שיוכל להביא אל הרשימה היכרות עם החברה החרדית, ניסיון ציבורי וקול מתוך הקהילה בוחנות גם את האפשרות שהאדם הזה יהיה אישה?'

במכתב מובאים נתונים על המיזם: 'הגענו ליותר מ-26 אלף איש שנכנסו לאתר, וללמעלה מ-3,200 הצבעות. 84 נשים חרדיות בעלות ניסיון ציבורי, מקצועי וחברתי העמידו את עצמן, או הומלצו על ידי נשים אחרות לבחירה'. היוזמות מדגישות כי 'קשה היה להיות חלק מהשיח החרדי בשבועות האחרונים ולא לשמוע על הפריימריז האלה'.

הדרישה המרכזית: 'לא מקום סמלי'

במכתב מובהר כי המבוקש אינו מקום סמלי: 'אנחנו לא מבקשות ממך מקום סמלי. אנחנו גם לא מבקשות שתבחר אישה רק משום שהיא אישה. הבקשה שלנו רצינית: אם אתה בוחן בימים אלה צירוף מועמד חרדי לרשימה שלך, אם אתה בוחן צירוף מועמדות נשים נוספות, בחן ברצינות גם מועמדות חרדיות'.

היוזמות מציינות כי 'רוב המועמדות בפריימריז הנשים החרדיות הן נשים בעלות ניסיון בניהול, במדיניות, בחינוך, בחברה האזרחית, בעבודה עם מקבלי החלטות ובהובלת מהלכים ציבוריים. נשים שמכירות את החברה החרדית מבפנים, מחויבות אליה, ובאותה נשימה מבקשות לקחת אחריות על החברה הישראלית כולה'.

המכתב מסתיים בקריאה: 'נשמח להיפגש איתך בהקדם, להציג בפניך את המהלך, את הנשים שנבחרו ואת העשייה שנבנתה סביבו, ולדבר באופן רציני על האפשרות לשלב אישה חרדית במקום ריאלי ברשימה'.

עמותת 'נבחרות' מאחורי המהלך

מאחורי המהלך הנוכחי עומדת עמותת 'נבחרות', שהוקמה על ידי הפעילה החברתית אסתי שושן. העמותה החלה את דרכה כתנועת המחאה 'לא נבחרות לא בוחרות' הפועלת משנת 2012 לשילוב נשים חרדיות במוקדי קבלת ההחלטות.

לאורך השנים נעשו ניסיונות דומים דרך עתירות לבג"ץ ולוועדת הבחירות המרכזית במטרה לחייב את המפלגות החרדיות לשלב נשים, אולם בתי המשפט דחו את הדרישות וקבעו כי אין להתערב באופיין ובמבנה הארגוני של המפלגות. בשנת 2019, בעקבות עתירה שהוגשה נגד מפלגת 'אגודת ישראל', הוסר הסעיף בתקנון המפלגה שהגביל חברות נשים.

התקדימים הקודמים: שתי נשים חרדיות בכנסת

בפועל, לאורך שנות קיומה של הכנסת כיהנו בה שתי נשים בלבד שהגדירו עצמן חרדיות – שתיהן דרך מפלגות חילוניות. ד"ר צביה גרינפילד כיהנה מטעם מפלגת מרצ בכנסת ה-17 בשנים 2007-2008, ועומר ינקלביץ' כיהנה כחברת כנסת וכשרה מטעם סיעת כחול לבן בכנסת ה-21 וה-23.

כעת, כפי שנחשף בפנייתן לאיזנקוט, מבקשות היזמות לשחזר מודל זה ולהשתלב ברשימות המרכז-שמאל לקראת הבחירות.

נותר לראות האם מפלגת 'ישר!' תיעתר לפנייה ותשלב אישה חרדית ברשימתה, או שהמהלך יצטרף לשורה הארוכה של ניסיונות קודמים שלא צלחו לשבור את הקונצנזוס החרדי בנושא זה.