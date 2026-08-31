חבר הכנסת מאיר כהן, שכיהן בעבר גם כשר, פרסם היום (יום ב') הודעה על החלטתו שלא להתמודד במסגרת רשימת מפלגת 'יש עתיד' לכנסת הבאה. במקום זאת, ימונה כהן לתפקיד יו"ר ונשיא ועידת המפלגה.

כהן, הנמנה על מייסדי התנועה, הסביר כי החלטתו נובעת מרצונו לאפשר לדור הצעיר לעלות לבמה. "יאיר ואני הקמנו את יש עתיד ביחד ואני חבר בה מיומה הראשון. אחרי 25 שנה במערכת החינוך ו־23 שנה בפוליטיקה, אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד", כך נאמר בהודעתו.

כהן הבהיר כי ימשיך לפעול למען המפלגה ולקדם את ערכיה: "אני מאמין בערכים של המפלגה, אני מאמין שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר בפוליטיקה הישראלית, ואני אמשיך לפעול כדי שיש עתיד ויאיר בראשה יובילו וינהיגו את מדינת ישראל".

יו"ר המפלגה, יאיר לפיד, המכהן כיום כראש האופוזיציה, התייחס להחלטה ואמר: "זו לא פרידה. מאיר הוא אחי הבכור. הוא תמיד היה ותמיד יהיה האיש הכי קרוב אליי ביש עתיד, והוא ימשיך להיות אחד מעמודי התווך והאנשים המרכזיים במפלגה".

לפיד הוסיף כי ביקש מכהן להמשיך ולהתמודד במקום בכיר גם בבחירות הקרובות, אולם כהן העדיף לפנות את מקומו ולאפשר לדור הבא של חברי הכנסת במפלגה לקבל הזדמנות.