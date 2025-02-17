שר האוצר סמוטריץ' נאם מוקדם יותר מעל דוכן המליאה - וחזר על משנתו בכל הנוגע לעסקת החטופים: "העסקה הייתה טעות קשה" | בהמשך טען: כי "שנה וחצי של כהונת הממשלה זה לא הרבה זמן - לתקן את שלושים שנות אוסלו" (כנסת, פוליטי)
ויכוח סוער פרץ היום בדיון על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון | ח"כ מ'יש עתיד' חשף את המזימה כשקרא להתערב בחינוך הילדים החרדים כדי שבגיל 18 ירצו להתגייס לצה"ל | ח"כ ינון אזולאי הבהיר: "אתם רוצים לגעת לנו בחינוך של ילדי ישראל, זה לא ניתן לכם" | שאר ח"כי 'יש עתיד' הצטרפו למתקפה נגד הילדים החרדים (חדשות)