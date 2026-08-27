שר האוצר ויו"ר סיעת "הציונות הדתית", בצלאל סמוטריץ', פרסם היום (יום ה') סרטון תעמולת בחירות חדש ברשתות החברתיות, המציג את מסרי המפלגה לקראת הבחירות. הסרטון, שהופק באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, מתאר שיחה בין שני תושבים ערבים – האחד מתגורר ביהודה ושומרון והשני בגליל.

פתיחת הסרטון מציגה את השלט האדום המוכר המזהיר מפני כניסה לשטח A בכפר ביהודה ושומרון, ולאחריו מופיע שלט הכוונה לעיר סכנין שבגליל. המטרה הויזואלית היא ליצור קשר בין מדיניות ההתיישבות והריבונות ביהודה ושומרון לבין המתרחש באזורי הנגב והגליל.

עלילת הסרטון מתמקדת בשיחת טלפון דרמטית בין שני גברים ערבים. הדמות הראשונה מתקשרת בבהלה לחבר "מוחמד" ומזהירה אותו בערבית כי "היהודים באים" וכי סמוטריץ' עומד ליישם בנגב ובגליל את תוכניות ההתיישבות המקיפות שהוביל ביהודה ושומרון. השיחה מתארת את חששותיהם מתפיסת שטחים, תכנון נרחב, הקמת יישובים וחוות חקלאיות, ומניעת מה שהם מכנים בנייה והשתלטות בלתי מבוקרת.

ככל שהשיחה מתקדמת, המתח גובר: אחד הדוברים פורץ בבכי, אוחז בראשו ביאוש וזועק בערבית "הצילו אותנו, מה עלינו לעשות?!" – תוך שהוא מבטא את החשש מאובדן היכולת לפעול בשטח ללא פיקוח. לקראת סוף הסרטון משתנים הפסקול והתמונה, ועל המסך מופיעים מסרים רשמיים של סיעת "הציונות הדתית" המבטיחים להביא את "מהפכת ההתיישבות" לנגב ולגליל במסגרת תוכנית עבודה מפורטת שהמפלגה מציגה לבוחרים.

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סמוטריץ' צירף לפרסום הסרטון הודעה שבה כתב כי "יש לאחמד ממה לפחד", והוסיף כי תוכנית ההתיישבות שהחלה והתבססה ביהודה ושומרון מגיעה כעת בהיקף רחב ובעוצמה גם לנגב ולגליל.