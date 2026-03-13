"להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר", קרא היום השר בצלאל סמוטריץ' | דבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
שר הביטחון ישראל כ"ץ חזר היום בוועידת 'מקור ראשון' על רצונו להקים גרעיני נח"ל בתוך עזה, לאחר שחזר בו מדברים דומים שאמר השבוע ועוררו את זעמם של האמריקנים | כ"ץ אמר כי לא חזר בו מהדברים והסביר את עצמו בראיון - שעלול שוב לעורר את זעמו של טראמפ (חדשות פוליטי)
בישיבתה הקרובה, צפויה מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי לדון בתכנית בנייה רחבת היקף ביישוב מיצד החרדי במזרח גוש עציון - הכוללת 509 יחידות דיור חדשות | סמוטריץ': "אנחנו בונים, מפתחים ומיישבים ובכך קובעים עובדות בשטח ומורידים מהשולחן את רעיון המדינה הפלסטינית" (בארץ)
לאחר דברים שאמר מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כ"ץ על "הקמת גרעיני נח"ל" בעזה - חזר בו האחרון מדבריו לאחר זמן קצר | השר אמר כי אין כל כוונה להקים יישובים ישראלים בעזה, ככל הנראה בעקבות זעם של ממשל טראמפ, שנשמע היטב עד ירושלים (חדשות, מדיני)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
עשרות אזרחים שהגיעו לסיור בגבול ישראל - סוריה, ניסו לחצות את הגדר ולהתיישב בתוך שטח סוריה, אך כוחות צה"ל שהגיעו למקום פינו אותם חזרה, אל מעבר לגבול | "הפעם לא הצלחנו אבל אנחנו לא נפסיק, נמשיך לבוא, עד שנצליח להתיישב" (בארץ)
ברקע הקריאה בחלק מחוגי הימין לשוב ולהתיישב ברצועת עזה, מחצית מהציבור בישראל תומך בסיפוח מיידי של שטחים ברצועת עזה והקמה של התיישבות יהודית בהם | במקביל, כמחצית מהציבור סבור שעל ישראל לכבוש את כל עזה אם וויטקוף לא יצליח לקדם עסקה (בארץ)
"הכנסת קוראת לממשלת ישראל לפעול בהקדם להחלת הריבונות - המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מרחבי ההתיישבות היהודית על שלל צורותיה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", נקבע במבוא להחלטת הכנסת שעברה ברוב קולות ובתמיכה גם של חלק מחברי האופוזיציה | ההצעה המלאה שעברה (חדשות, פוליטי)
1,000 משפחות פונות לממשלה בדרישה לאפשר מיידית התיישבות בתוחמת הצפונית ברצועת עזה, כאקט סימלי והתחלתי לציון 20 שנה לתוכנית ההתנתקות | בין החותמים על המכתב היו, ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל, ח"כ ניסים ואטורי ומשפחות שכולות שבניהן נפלו במערכה בעזה (חדשות בארץ)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר ביישוב שא-נור, לאחר האישור בקבינט להקמת 22 יישובים חדשים ביו"ש | "זהו רגע היסטורי להתיישבות", אמר השר כ"ץ, "תשובה מוחצת לארגוני הטרור ומסר ברור למקרון ולחבריו: אתם תכירו במדינה פלסטינית על הנייר והנייר ייזרק לפח ההיסטוריה. ההתיישבות ביהודה ושומרון תתחזק ומדינת ישראל תפרח ותשגשג" (חדשות)
גם בגבול ירדן: על פי ההחלטה שעברה בקבינט, יוקמו 22 יישובים חדשים – כולל חזרה היסטורית לחומש ושא-נור לאחר ביטול חוק ההתנתקות, הקמת יישובים חדשים לאורך גבול ירדן, וחיזוק האחיזה האסטרטגית בכל רחבי יהודה ושומרון | שר הביטחון: "הדבר יהווה חומת מגן חיונית לביטחון ריכוזי האוכלוסייה הגדולים בישראל" (חדשות)