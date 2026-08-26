ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אתמול (ב') סרטון תקיפה שהופק באמצעות כלי בינה מלאכותית, המכוון כלפי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שמפלגתו "ישר" מתחזקת בסקרים האחרונים. הסרטון, שכונה "סוס טרויאני", מבקש להעביר מסר פוליטי לפיו איזנקוט לא יוכל להרכיב ממשלה ללא הסתמכות על יאיר גולן ועל מפלגות ערביות.

הפרסום מגיע על רקע עליית מפלגת "ישר" בסקרי הבחירות, כאשר בסקר אחד שפורסם לאחרונה היא זכתה ב-23 מנדטים לעומת 21 לליכוד, ובסקר נוסף אף הובילה עם 24 מנדטים מול 23 לליכוד. מדובר באחת המפלגות המובילות במערכת הבחירות הנוכחית.

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