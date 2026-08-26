ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אתמול (ב') סרטון תקיפה שהופק באמצעות כלי בינה מלאכותית, המכוון כלפי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שמפלגתו "ישר" מתחזקת בסקרים האחרונים. הסרטון, שכונה "סוס טרויאני", מבקש להעביר מסר פוליטי לפיו איזנקוט לא יוכל להרכיב ממשלה ללא הסתמכות על יאיר גולן ועל מפלגות ערביות.
הפרסום מגיע על רקע עליית מפלגת "ישר" בסקרי הבחירות, כאשר בסקר אחד שפורסם לאחרונה היא זכתה ב-23 מנדטים לעומת 21 לליכוד, ובסקר נוסף אף הובילה עם 24 מנדטים מול 23 לליכוד. מדובר באחת המפלגות המובילות במערכת הבחירות הנוכחית.
הסרטון מציג את איזנקוט כשהוא מתקרב עם "סוס טרויאני", ובתוכו מופיעים יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, לצד מנסור עבאס, יו"ר מפלגת רע"ם.
מדובר בהמשך למגמה של שימוש נרחב בכלי בינה מלאכותית במערכת הבחירות הנוכחית. הליכוד ונתניהו פרסמו בחודשים האחרונים סרטונים ותמונות נוספים שהופקו באמצעות טכנולוגיות אלו, במטרה להמחיש תרחישים פוליטיים ולתקוף יריבים פוליטיים.
במקביל, שאלת הרכב הממשלה הבאה הפכה לנושא מרכזי בקמפיין הבחירות. איזנקוט התייחס בעבר לאפשרות של הקמת ממשלת מיעוט כתרחיש חירום, ונבחנות גם אפשרויות להרכבת ממשלה ללא הסתמכות על רע"ם.
הבחירות אמורות להתקיים ביום כ"ז באוקטובר 2026, והתחרות בין נתניהו לאיזנקוט צפויה להיות אחד ממוקדי הקרב המרכזיים של מערכת הבחירות.
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