פרטים על תוכנית איראנית להתנקשות בבנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחשפו הבוקר (יום רביעי). לפי דיווח של רשת התקשורת האמריקנית Newsmax, המשטר האיראני תכנן לבצע התנקשות בבנו של ראש הממשלה בעת ששהה בפלורידה שבארצות הברית.

הדיווח, המבוסס על גורם רשמי אמריקני, מגלה כי המזימה הייתה אמורה להתבצע בעיר הולנדייל ביץ' הסמוכה למיאמי, שם התגורר בנו של ראש הממשלה באותה תקופה. גורמי מודיעין ישראלים הם שגילו את התוכנית במהלך חודש דצמבר האחרון, כך נמסר.

מעקב צמוד אחר מקום המגורים

מהפרטים שנחשפו עולה כי חוליית מחבלים איראנית כבר הגיעה לאזור מיאמי והתמקמה בסביבתו הקרובה של בנו של ראש הממשלה. המחבלים ביצעו פעולות תצפית ומעקב מקיפות, עקבו אחר מקום מגוריו ולמדו את שגרת חייו היומיומית, תוך הכנות מתקדמות לביצוע ההתנקשות.

כאשר התברר חומרת האיום, הועבר מידע מודיעיני דחוף לרשויות האמריקניות המוסמכות. בנו של ראש הממשלה נאלץ לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי ולשוב לישראל, כשהוא משאיר את כל חפציו במקום. המהירות שבה בוצעה הפינוי מלמדת על רמת האיום הגבוהה שזוהתה.

ראש הממשלה: "בלעדי האבטחה - יצליחו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף את המידע המודיעיני בריאיון לערוץ 14 בתחילת השבוע, כשהוא משיב לביקורת על האבטחה המוגברת שמקבלים בני משפחתו. "איראן 'טירגטה' את אחד מבניי, ניסתה לרצוח את אחד מבניי", אמר ראש הממשלה בגילוי שהיה אסור בפרסום במשך חודשים רבים.

ראש הממשלה הבהיר: "ולכן האבטחה הזו היא לא מותרות, בלעדי זה - יצליחו. צריכים להתאפק גם במהלך מערכת בחירות". ראש הממשלה לא פירט באיזה מבניו מדובר - יאיר או אבנר - אולם הדיווח האמריקני מבהיר כי המטרה הייתה יאיר.