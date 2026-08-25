אירוע טרגי זעזע את מדינת ניו ג'רזי בארצות הברית בשבת האחרונה, כאשר מרדף משטרתי ממושך אחר רכב גנוב הסתיים במותם של שני אזרחים חפים מפשע. ארבעה צעירים שגנבו רכב שטח יוקרתי מסוג מרצדס-בנץ התנגשו חזיתית ברכב פרטי ברגעי בריחתם, וגרמו לאסון כבד.

האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות של יום השבת, כאשר ארבעה צעירים השתלטו על רכב שטח מרצדס-בנץ משנת 2024, ששוויו מוערך בכ-220,000 דולר. הצעירים יצאו לנסיעה פרועה ברכב הגנוב, תוך הפרת חוקי התנועה וסיכון חיי אזרחים. כך דווח היום (יום שלישי) בעיתון ניו יורק פוסט.

על פי הדיווחים, כוחות המשטרה קיבלו מידע על הרכב הגנוב בסביבות השעה 03:40 לפנות בוקר באזור העיירה לונגפורט. ניידת משטרה שזיהתה את רכב השטח ניסתה לעצור אותו לבדיקה, אך הנהג האיץ פתאום ונמלט מהמקום במהירות גבוהה. כך החל מרדף משטרתי שנמשך שעות ארוכות, כאשר הרכב הגנוב חמק פעם אחר פעם מניסיונות השוטרים לעצור אותו.

בשעות הבוקר, סמוך לשעה 07:45, זיהו שוטרים את המרצדס הגנובה והחלו במרדף מחודש. אולם בשל המהירות המופרזת והנהיגה המסוכנת, השוטרים איבדו מגע עין עם הרכב דקות ספורות לפני שהתרחשה הטרגדיה.

סמוך לשעה 08:00 בבוקר, בשלבי הבריחה האחרונים, נכנסו הצעירים לנתיב הנגדי של הכביש ונסעו בניגוד לכיוון התנועה, תוך התעלמות מוחלטת מסכנת חיים. באותם רגעים נסע בנתיב כדין רכב פרטי מסוג יונדאי. רכב השטח הכבד, שנסע במהירות גבוהה בנתיב הלא נכון, התנגש חזיתית ובעוצמה רבה ברכב הפרטי. מעוצמת ההתנגשות, רכב היונדאי הוטל לעבר תחנת דלק סמוכה.

כוחות החילוץ שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע במקום את מותם של שני יושבי היונדאי: רוברט באר ג'וניור, בן 54, ואליס סטידוול, בת 67, שניהם תושבי העיירה אג הרבור. בני משפחה וידידים שפתחו בקמפיין גיוס כספים להוצאות הקבורה מסרו כי אליס הייתה אם וסבתא מסורה ואהובה, וכי רוברט היה בן זוגה הוותיק במשך שנים רבות. השניים היו בדרכם בשגרת יומם כשהפכו לקורבנות של האירוע הקשה.

למרבה הצער, בעוד שיושבי הרכב הפרטי נהרגו במקום, ארבעת החשודים שהיו ברכב המרצדס יצאו מההתנגשות כמעט ללא פגע. מיד לאחר ההתנגשות הם ניסו להימלט ברגל מהזירה, אך השוטרים שהגיעו למקום רדפו אחריהם ועצרו את כולם תוך זמן קצר.

משרד התובע המחוזי במחוז אטלנטיק אישר את פרטי המעצר ומסר כי אחד החשודים שנעצרו הוא נישון בראון, בן 18, לצד שלושה מעורבים נוספים ששמותיהם נותרו חסויים בשל היותם קטינים. נגד ארבעת הצעירים הוגשו כתבי אישום חמורים הכוללים קשירת קשר לביצוע תקיפה, גניבת רכב והתחמקות מכוחות החוק תוך סיכון חיים. בשלב זה הרשויות עדיין חוקרות ולא קבעו בוודאות מי מבין הארבעה נהג ברגעים הקריטיים שהובילו לתאונה הקטלנית.