10 מיליון דולר לראש: המצוד האמריקני שמטלטל את צמרת טהרן

במהלך חריג, משרד החוץ האמריקני פרסם הצעת תגמול כספי נכבדת למידע שיסייע באיתור או בזיהוי של חמישה מדרגי הפיקוד הבכירים במשמרות המהפכה האיראניות. ההצעה, שפורסמה במסגרת תוכנית "תגמולים למען הצדק", מדברת על סכום של עד 10 מיליון דולר עבור מידע על כל אחד מהם.

לטענת הממשל האמריקני, חמשת האנשים שפורטו בהודעה מנהלים זרועות מרכזיות במנגנון הצבאי והביטחוני האיראני, ומעורבים בפעילות המכוונת נגד כוחות אמריקניים, בתכנון פעולות טרור ובמתקפות סייבר על תשתיות בארצות הברית. בראש הרשימה מופיע אחמד וחידי, המוגדר כמפקד משמרות המהפכה. לצדו נמנה עלי עבדוללהי, שעומד בראש מפקדת ח'אתם אל-אנביה – הגוף המופקד על התיאום והפיקוד המבצעי של הכוחות האיראניים. לפי ההודעה האמריקנית, עבדוללהי משמש גורם מרכזי בקבלת החלטות צבאיות של המשטר. השלישי ברשימה הוא סעיד אע'אג'אני, המפקד על מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה. זרוע זו הפכה בשנים האחרונות לאחד המרכיבים המשמעותיים ביותר ביכולות הצבאיות של איראן. טראמפ לא מאריך: "המשטר קורס" - הציוץ והמערכה ישראל גרוס | 24.08.26 כמו כן נכלל ברשימה חמידרזא לשגריאן, ראש פיקוד הסייבר והאלקטרוניקה של משמרות המהפכה. ארצות הברית מייחסת ללשגריאן מעורבות בפעילות סייבר איראנית המכוונת נגד תשתיות אמריקניות, ושמו כבר מופיע בחומרים קודמים של תוכנית "תגמולים למען הצדק" בהקשר לקבוצות סייבר המזוהות עם משמרות המהפכה. החמישי הוא מג'יד ח'אדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. הרשימה האמריקנית מכסה אפוא מספר צמתים מרכזיים במנגנון האיראני: הפיקוד העליון, הפיקוד המבצעי, מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים, הסייבר והמודיעין.

הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ 10 10 0:00 / 2:51

הצעד האמריקני מתבצע במקביל לסנקציות נוספות שהוטלו על גורמים ורשתות הקשורים לפעילות הצבאית, לרכש ולפעילות הכלכלית של איראן. משרד החוץ האמריקני הבהיר כי מדובר בחלק ממדיניות הלחץ המקסימלי על טהרן.

הפרסום מתרחש על רקע מתיחות מתמשכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר משמרות המהפכה ממשיכים לעמוד במוקד המאמץ האמריקני לפגוע ביכולות הצבאיות, המודיעיניות והכלכליות של המשטר האיראני. מבחינת הממשל האמריקני, המסר הוא ברור: גם דרגי הפיקוד הבכירים ביותר של הארגון נמצאים בטווח המאמץ המודיעיני של ארצות הברית.