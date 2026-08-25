תחקיר מקיף שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל' מעלה כי בכירי קהילת המודיעין האמריקאית הציגו בפני נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הערכה ברורה: חיסולו של המנהיג האיראני עלי חמינאי לא יביא לקריסת המשטר בטהרן ולא לשינוי מדיני מהותי.

ההערכה המודיעינית, כך עולה מהתחקיר, הצביעה על תרחיש הפוך: המהלך צפוי להוביל לעליית משטר קיצוני ונוקשה יותר, שיפעל בנחישות להשגת יכולת גרעינית. על פי הדיווח, בימים שקדמו למתקפה הרחבה שבוצעה ב-28 בפברואר, כינס הנשיא את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות מרכזית. במרכז הדיון עמדה השאלה האם תקיפה בהיקף כה נרחב אכן תצליח להפיל את המשטר האיראני ולסכל את תוכנית הגרעין.

ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גבארד, הציגה בפני הנשיא הערכה חד-משמעית: חיסול חמינאי צפוי להביא, בסבירות גבוהה, לעליית שלטון נוקשה אף יותר. גם בכירים בפנטגון הצטרפו להתרעה והזהירו מפני אבדות כבדות בנפש ומפני דילול מאגרי התחמושת של צבא ארצות הברית.

עם זאת, הנשיא טראמפ, שהושפע מעמדות של גורמים שטענו כי איראן נמצאת בנקודת חולשה היסטורית, ומתוכניות התקיפה ה'נחרצות' שהציגו שר ההגנה פיט הגסת' ובכירי הצבא, החליט לדחות את החששות ולהורות על ביצוע המתקפה.

כעת, כך מציין העיתון האמריקאי, ניתן לראות כי ההערכות וההתרעות המודיעיניות התממשו כמעט במלואן. חמינאי אכן חוסל בידי ישראל - אירוע שהתקבל בהתלהבות במעון הנשיא - אך המשטר האיראני לא קרס כפי שציפה טראמפ.

במקום המנהיג שחוסל עלה בנו, מוג'תבא חמינאי, ומשמרות המהפכה חיזקו את שליטתם במדינה. המשטר החדש ממשיך לסרב להיכנע ללחצים מוושינגטון, והמשיך לתקוף אוניות סוחר במצר הורמוז - בדיוק כפי שהזהירו אנשי המודיעין מראש.