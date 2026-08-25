סקר חדש שערך מכון 'מדגם' ופורסם אמש (יום ב') בחדשות 12 מצביע על המשך ההובלה של מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, המגיעה ל-24 מנדטים. הסקר בחן תרחיש פוליטי שבו עופר וינטר מקים מפלגה עצמאית ויוצא לבחירות, צעד שהוא צפוי להכריז עליו הערב.
לעומת זאת, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה במגמת הירידה ומתייצבת על 21 מנדטים. הפער בין שתי המפלגות המובילות עומד על שלושה מנדטים, כאשר איזנקוט שומר על יתרון מובהק.
הנתון המרכזי בסקר הוא עצם כניסתה של מפלגה חדשה בהנהגת עופר וינטר, הזוכה ב-4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. כניסה זו משנה את מפת הכוחות הפוליטית ומשפיעה על חלוקת המנדטים בין המחנות השונים.
מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה לחזק את מעמדה ומגיעה ל-16 מנדטים. 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן נותרת יציבה עם 11 מנדטים, ואילו 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן יורדת ל-9 מנדטים.
במגזר החרדי, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות מלאה בסקרים ונותרת עם 8 מנדטים. מפלגת ש"ס בראשות אריה דרעי עומדת על 7 מנדטים ללא שינוי לעומת הסקר הקודם.
מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 9 מנדטים. האיחוד הערבי חד"ש-תע"ל-בל"ד זוכה ב-7 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 4 מנדטים.
מספר מפלגות נותרות מתחת לאחוז החסימה ואינן עוברות לכנסת: 'בית ציוני-המילואימניקים' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ', 'מפלגת האחדות' בראשות גלעד ארדן, בל"ד ו'כחול לבן' בראשות בני גנץ.
על פי חלוקת המחנות, קואליציית נתניהו מונה 49 מנדטים בלבד. גוש המתנגדים לנתניהו מגיע ל-60 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים.
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