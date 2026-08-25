סקר חדש שערך מכון 'מדגם' ופורסם אמש (יום ב') בחדשות 12 מצביע על המשך ההובלה של מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, המגיעה ל-24 מנדטים. הסקר בחן תרחיש פוליטי שבו עופר וינטר מקים מפלגה עצמאית ויוצא לבחירות, צעד שהוא צפוי להכריז עליו הערב.

לעומת זאת, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה במגמת הירידה ומתייצבת על 21 מנדטים. הפער בין שתי המפלגות המובילות עומד על שלושה מנדטים, כאשר איזנקוט שומר על יתרון מובהק.

הנתון המרכזי בסקר הוא עצם כניסתה של מפלגה חדשה בהנהגת עופר וינטר, הזוכה ב-4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. כניסה זו משנה את מפת הכוחות הפוליטית ומשפיעה על חלוקת המנדטים בין המחנות השונים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה לחזק את מעמדה ומגיעה ל-16 מנדטים. 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן נותרת יציבה עם 11 מנדטים, ואילו 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן יורדת ל-9 מנדטים.