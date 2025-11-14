המשבר הפוליטי מול החרדים על משבר הגיוס ומול הימין על המשך המלחמה ובאופק הבחירות, משפיע על דעת הקהל | מי המפלגה שמזנקת למקום השני ומי המפלגות המפתיעות שלא עוברות את אחוז החסימה? וכמה ישראלים תומכים בריבונות ביו"ש? (פוליטי)
לראשונה זה חודשים, מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה ומוסיפה ארבעה מנדטים לגוש נתניהו | יש עתיד מאבדת גובה, גדי אייזנקוט נחלש | רוב הישראלים סבורים שישראל ניצחה במלחמה – אך בעיקר "ניצחון חלקי" (פוליטי)
שלמה פילבר, סוקר ערוץ 14, טוען כי הסקרים המצביעים על ירידה בכוח הקואליציה הם תוצאה של מניפולציות. לדבריו, הליכוד מתחזק, סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, והמפלגות החרדיות אינן מאבדות מנדטים – בניגוד למה שמוצג. פילבר מדגיש כי בפועל, הקולות "המחוקים" בתקשורת מגיעים לקלפי ביום הבחירות.
סקר חדש מצביע על התחזקות הליכוד ובנט, אך על ירידה בכוחו של גוש נתניהו. "הציונות הדתית" לא עוברת את אחוז החסימה, בעוד גנץ מתחזק. בתרחיש שבו יוסי כהן מתמודד, הוא מקבל ארבעה מנדטים שעשויים להכריע את גורל הממשלה. רוב הציבור מטיל ספק ביכולת להכריע את חמאס, ורוב הנשאלים תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר (פוליטי)
סקר מנדטים שפורסם הערב מעלה כי על אף הפעילות הפוליטית הרבה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט - הוא אינו מצליח לגרוף אהדה בהתמודדות מול נתניהו | רק איחוד עם חבר ממשלתו לשעבר מביא עבורו את הניצחון המיוחל | כל הפרטים (פוליטי)
בשבוע הכי דרמטי לקיום הממשלה וההצבעה הדרמטית באישון לילה בכנסת, כאשר הקואליציה על סף יצוץ והליכה לבחירות, זוכה ראש הממשלה נתניהו והמפלגות החרדיות לתמיכה גבוהה, והקואליציה שומרת על כוחה | כל הנתונים (פוליטי)
ברקע הסערות הפוליטיות שהיו השבוע בישראל, והעימותים בין הקואליציה והאופוזיציה, מפלגת הליכוד של ראש הממשלה נתניהו שומרת על כוחה בעוד שאר המפלגות מושפעות מדעת הקהל ועולות ויורדות בהתאם | כל הפרטים (פוליטי)