בירת אוקראינה קיימה אתמול מצעד צבאי שלא נראה כמותו: במקום שורות של חיילים צועדים וטנקים כבדים, התקיים מופע של כלי רכב רובוטיים שנעו ברחובות העיר, כלי שיט אוטונומיים ששטו בנהר דנייפר, ונחילי רחפנים ומיירטים שעפו בשמיים.

במסגרת מצעד הדגלים והטכנולוגיה לציון 35 שנה לעצמאות המדינה, הוצגו כמעט מאה מערכות נשק אוקראיניות מתקדמות.

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך ( צילום: מסך )

המצעד התקיים בשעות הבוקר המוקדמות ללא נוכחות קהל, ולא פורסם מראש כמצעד צבאי מסורתי. המופע נערך ברחוב חרשצ'אטיק, הרחוב הראשי של קייב. נגד תפילה משותפת עם נוצרים בכותל בבלי | 24.08.26 בג"ץ מקפיא 286 מיליון ₪ לחינוך החרדי בבלי | 24.08.26 נתונים שפורסמו על ידי לשכת נשיא אוקראינה מעידים על היקף המהפכה הטכנולוגית: במצעד הוצגו 30 מערכות רובוטיות הפועלות על הקרקע, תשעה כלי שיט ללא צוות, 18 רחפני יירוט, 27 רחפנים המיועדים להפצצה, שמונה רחפני סיור ושבעה כלי טיס בלתי מאוישים למשימות תקיפה ארוכות טווח.

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך - צילום: צבא אוקריאנה לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך | צילום: צילום: צבא אוקריאנה 10 10 0:00 / 2:15

מאחורי המופע הטכנולוגי עומדת מציאות שהשתנתה מן היסוד במהלך המלחמה באוקראינה. מערכות בלתי מאוישות כבר אינן משמשות אך למשימות תצפית וסיור בלבד. כיום הן מעבירות תחמושת וציוד, מפנות פצועים מהשטח, מבצעות משימות איסוף מודיעין, תוקפות יעדים ומשמשות להגנה על כוחות בשטח. חלק מהמערכות הקרקעיות מצוידות באמצעי לחימה ומופעלות מרחוק, כך שחיילים יכולים לבצע משימות מסוכנות מבלי להיות חשופים באופן ישיר לאש האויב.

אחד השינויים המשמעותיים ביותר התרחש בזירה הימית. אוקראינה, שאין לה צי מלחמה קונבנציונלי המשתווה לעוצמת הצי הרוסי, הפכה את כלי השיט הבלתי מאוישים לנשק אסטרטגי מרכזי. משפחות הכלים Magura ו-Sea Baby שימשו במלחמה נגד ספינות ותשתיות רוסיות בים השחור. על פי לשכת נשיא אוקראינה, מערכת ה-Magura V5 הייתה מערכת הרחפנים הראשונה בעולם שהצליחה להטביע ספינת מלחמה.

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך ( צילום: מסך )

גם בזירה האווירית מתרחש שינוי דומה. לצד רחפני התקיפה והסיור, אוקראינה מפתחת מיירטים בלתי מאוישים שתפקידם לצוד רחפנים תוקפים. מדובר במרוץ טכנולוגי שבו מהירות, בינה מלאכותית, חיישנים ועלות הייצור עשויים להיות חשובים לא פחות מעוצמת האש הקלאסית.

ההתפתחות אינה מקרית. מאז הפלישה הרוסית בשנת 2022 הפכה אוקראינה למעבדה צבאית שבה טכנולוגיות חדשות נבחנות כמעט בזמן אמת. ניסיון שנצבר בחזית מועבר למהנדסים, שמפתחים גרסאות משופרות ומחזירים אותן לשטח.

כך, תוך ארבע שנים בלבד, מדינה שהייתה תלויה במידה רבה באספקת נשק מחוץ לגבולותיה הפכה לאחת הזירות המתקדמות בעולם לפיתוח ולשימוש במערכות בלתי מאוישות. המצעד בקייב הציג בפני העולם כיצד עשויה להיראות המלחמה של העתיד – שכבר מתרחשת בהווה.