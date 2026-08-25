משטרת לונדון פתחה בחקירה פלילית בעקבות אירוע חמור שהתרחש בסופרמרקט באזור מגורים יהודי בעיר. אזרח יהודי שערך קניות לכבוד שבת קודש יחד עם ילדיו הבחין בגבר שהסתובב במקום כשעל גב חולצתו מודפס כיתוב אנטישמי בעל אופי מאיים.

האירוע אירע ביום שישי אחר הצהריים בסניף של רשת "סיינסבורי'ס" ברחוב וויליאמסון שבאזור הארינגיי בצפון לונדון, שם מתגוררת קהילה יהודית גדולה. האב היהודי נחרד למראה הכיתוב, תיעד את החשוד בסלולרי והזעיק מיד את המשטרה. כמו כן דיווח על המקרה לארגון "הקמפיין נגד אנטישמיות" (CAA).

בתמונה שפרסם הארגון נראה החשוד מאחור כשהוא ניצב ליד קופה לשירות עצמי. על גב חולצתו השחורה מופיע ציור של מסגד אל-אקצא, ומתחתיו באותיות לטיניות הכיתוב: "KHAYBAR KHAYBAR YAA YAHUD".

מדובר בחלקה הראשון של סיסמה אסלאמיסטית קיצונית הידועה לשמצה: "ח'ייבר ח'ייבר יא יהוד, ג'ייש מוחמד סא-יעוד" - שמשמעותה "ח'ייבר ח'ייבר הו יהודים, צבא מוחמד עוד ישוב". הסיסמה מתייחסת לקרב ח'ייבר שהתרחש בשנת 628 לספירתם, בו נטבחו וגורשו יהודי חצי האי ערב על ידי כוחות מוחמד. כיום משמשת הקריאה הזו בהפגנות קיצוניות ברחבי העולם כאיום גלוי ומפורש על חיסול יהודים.

השוטרים שהגיעו למקום ושמעו את תלונת האזרח לא הבינו בתחילה את המשמעות ההיסטורית והחומרה של הכיתוב, למרות שהוצג בפניהם תרגום בעל פה. אך לאחר שגורמי מקצוע ומומחים לאנטישמיות ופשעי שנאה התערבו בעניין, שונתה הגדרת התיק באופן רשמי. המשטרה המטרופוליטנית של לונדון אישרה כי האירוע נרשם כחקירה פלילית בחשד לעבירה על הסדר הציבורי בנסיבות מחמירות של מניע גזעני.

דובר המשטרה מסר כי השוטרים נמצאים בקשר שוטף עם המתלונן, והמאמצים לאיתור וזיהוי החשוד נמשכים, אולם עד כה טרם בוצעו מעצרים. בארגון CAA גינו בחריפות את התופעה וציינו כי מקרים אלו הופכים חצופים וגלויים יותר מיום ליום, עד שסמלי שנאה מוצגים בגלוי במרחב הציבורי היומיומי. הארגון קרא לציבור למסור כל מידע שיסייע בזיהוי החשוד, כדי שמערכת המשפט תוכל להביאו לדין.