נהגים באיראן בתור לדלק ( צילום: רשתות חברתיות )

באיראן מתמודדים בימים אלו עם משבר דלק מתעצם. דיווחים רבים מהימים האחרונים מצביעים על תחנות תדלוק שהפסיקו את פעילותן ועל תורים ארוכים במיוחד בבירה טהרן ובאזורים נוספים ברחבי המדינה. חומר תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מראה נהגים הממתינים במשך שעות רבות, חלקם מגיעים כבר בשעות הבוקר המוקדמות במטרה להבטיח את מקומם בתור, אך מגלים שהמלאי כבר אזל.

בטהרן עצמה החמיר המצב באופן ניכר. אמש (יום שלישי) דווח על תחנות דלק שנאלצו להיסגר לאחר שנגמרו בהן כמויות הבנזין. בתחנות נוספות נצפו שיירות ארוכות של כלי רכב, כאשר נהגים עוברים מתחנה אחת לאחרת בניסיון למצוא משאבה שעדיין מחזיקה דלק. אף כלי תקשורת הקשורים לממסד האיראני הכירו בתופעה ודרשו מהרשויות להסביר מדוע תחנות רבות נסגרו.

המשבר החדש שמשתק את איראן - צילום: רשתות חברתיות המשבר החדש שמשתק את איראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45

המחסור אינו מסתכם בתקלה חולפת או מקומית. במשך חודשים ארוכים מזהירים גורמים איראניים מפני פער הולך ומתרחב בין כמות הבנזין שהמדינה מצליחה לייצר לבין הכמות שהאזרחים צורכים. על פי נתונים שהוצגו על ידי דובר ועדת האנרגיה בפרלמנט האיראני, הייצור היומי עומד על כ־130 מיליון ליטר, בעוד הצריכה מגיעה לכ־137 מיליון ליטר ביום. גורמים נוספים בממשל הציגו פער גדול עוד יותר, המוערך בכ־14 מיליון ליטר ליום. זלנסקי לפוטין: "איבדתם דור שלם במטחנת הבשר" אריה לוי | 24.08.26 תשעה כורים חולצו ממכרה שקרס אריה לוי | 24.08.26 הבעיה החריפה עוד יותר לאחר שהייבוא, ששימש במשך שנים כאמצעי לסגירת חלק מהפער, נפגע באופן משמעותי. במקביל ללחץ הכלכלי והסנקציות האמריקניות, המלחמה והקשיים בהובלת מטעני אנרגיה מקשים על איראן להשיג את כמויות הדלק הנדרשות. דיווחים עדכניים מצביעים על ירידה ניכרת בזרימת הנפט האיראני לסין, שהייתה במשך שנים הלקוחה העיקרית של איראן.

המשבר החדש שמשתק את איראן - צילום: רשתות חברתיות המשבר החדש שמשתק את איראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

המצב כולל אירוניה בולטת: איראן מחזיקה בעתודות נפט וגז מהגדולות בעולם, אך מתקשה לספק לאזרחיה מוצר בסיסי כמו בנזין. הסיבה היא שהבעיה אינה בכמות הנפט הגולמי המצוי מתחת לפני האדמה, אלא ביכולת להפיק, לזקק, להעביר וליבא את מוצרי הדלק בקצב הנדרש. גם בשוק העולמי קיים כיום מחסור משמעותי במוצרי דלק מזוקקים, לאחר פגיעה ביכולת הזיקוק במזרח התיכון ובאזורים נוספים.

במקביל, הממשלה בטהרן מתמודדת עם דילמה קשה ביותר. מצד אחד, היא נדרשת לצמצם את צריכת הדלק; מצד שני, כל ניסיון להעלות מחירים או לפגוע בסבסוד עלול להצית זעם ציבורי נרחב.

בחודש האחרון נבחנה באיראן אפשרות להגביל את כמות הדלק המוזרמת לתחנות לכ־121 מיליון ליטר ביום. אפשרות נוספת היא להחמיר את מכסות הדלק לכלי רכב ולגבות מחיר גבוה יותר עבור צריכה החורגת מהמכסה. הצעה נוספת כוללת חלוקת מכסה חודשית לאזרחים במקום הקצאה ישירה לכלי רכב.

קריקטורה על המשטר האיראני

הרגישות הפוליטית של הנושא עצומה. העלאת מחירי הדלק בשנת 2019 הובילה למחאות רחבות היקף ברחבי איראן, שהתפתחו במהירות למשבר פוליטי משמעותי ודוכאו באלימות. מאז הפך מחיר הבנזין לאחד הנושאים הרגישים ביותר עבור השלטון.

הלחץ צפוי להימשך. ארצות הברית הרחיבה בימים האחרונים את הסנקציות נגד איראן, כאשר עשרות אנשים, חברות וכלי שיט נוספו למערכת הכלכלית שנועדה לפגוע במקורות ההכנסה של טהרן. במקביל, משלוחי הנפט האיראניים לסין ירדו באופן משמעותי בחודשים האחרונים.

עבור המשטר האיראני, משבר הדלק הוא הרבה מעבר לבעיה בתחנות התדלוק. כל ליטר חסר משמעותו עוד כלי רכב שעומד במקום, עוד נהג שמבזבז שעות ארוכות בתור ועוד לחץ על מערכת כלכלית שכבר מתקשה לתפקד כראוי.