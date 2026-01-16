וושינגטון החמירה את הסנקציות על טהראן במסגרת מבצע "זעם כלכלי", כשהיא מכוונת נגד רשתות הברחה בשווי מיליארדי דולרים המממנות את חזבאללה וכוח קודס. המהלך כולל פגיעה אנושה בטייקוני נפט, חברות קש ועסקאות "נפט תמורת זהב" עם ונצואלה (בעולם)
דיווח של וול סטריט ג’ורנל חושף מנגנון פיננסי מורכב שבאמצעותו סין ממשיכה לרכוש נפט מאיראן למרות הסנקציות האמריקניות – באמצעות חברת ביטוח ממשלתית, גוף פיננסי מסתורי ותשלום בעבודות תשתית במקום במזומן (בעולם)
בריטניה, צרפת וגרמניה מאיימות להפעיל כבר מחר את מנגנון הסנאפ-בק שיחזיר את כל הסנקציות הבינלאומיות על איראן, אם זו לא תספק בתוך 30 יום התחייבויות חדשות בנושא הגרעין | פגישה שנערכה בז׳נבה בין הצדדים הסתיימה ללא תוצאות, כשבין הדרישות הבולטות: חידוש המו״מ הישיר עם וושינגטון וחידוש הפיקוח של סבא״א – כולל איתור מצבור האורניום המועשר ל־60% שהוסתר לפני המתקפה הישראלית־אמריקנית ביוני (בעולם)
בריטניה מכוונת את הסנקציות החדשות ישירות לעורק הפיננסי של המשטר, מתוך הבנה כי חשיפת רשת הטרור ושיבושה היא הדרך היעילה ביותר לייבש את מקורות הטרור | צעד זה נועד גם לשלוח מסר ברור לאלו הפועלים בשם איראן, כי לונדון נחושה להמשיך להוביל את המאבק בהשפעתה השלילית (חדשות, בעולם)
צרפת, גרמניה ובריטניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להפעיל מחדש את הסנקציות החריפות על איראן, במידה שהיא לא תחזור עד סוף החודש לשולחן המשא ומתן עם הקהילה הבינלאומית באשר לתוכנית הגרעין שלה | "הבהרנו לאיראן שאם היא לא תהיה מוכנה להגיע לפתרון דיפלומטי לפני סוף אוגוסט 2025, אנו מוכנים להפעיל את מנגנון ה-snapback", כתבו למזכ"ל האו"ם (בעולם)
ממשל טראמפ הודיע על סנקציות חדשות נגד יותר מ-115 גופים, חברות וכלי שיט הקשורים לרשתות הברחת נפט איראניות. מחלקת המדינה הזהירה: "כל גוף שיבחר לסחור עם איראן - ייחשף לעיצומים חמורים". שר החוץ ישראל כ"ץ בירך: "מהלך חשוב לבלימת הטרור האיראני" (בעולם)
האיחוד האירופי הציב אולטימטום לאיראן | אם לא יושג הסכם גרעין בחודש וחצי הבאים המדינות החזקות באירופה יפעילו סנקציות כלכליות משמעותיות על איראן |"צרפת ושותפותיה קיבלו הצדקה להחיל מחדש אמברגו עולמי על נשק, בנקים וציוד גרעיני שבוטלו לפני 10 שנים" (בעולם)
רגע לפני חזרתו של טראמפ לבית הלבן, והכוונה להחזיר את מדיניות ה"מקסימום לחץ" על איראן, בסוף השבוע דווח ב'וול סטריט ג'ורנל' כי בפעם הראשונה אי פעם אישרה סין לאיראן לייצא מיליוני חביות נפט ממאגרי חירום שהוקמו בתחומה | על פי הדיווח, איראן חייבת לסין כמיליארד דולר בתמורה למהלך - שהניב מאות מיליונים (בעולם)