משרד האוצר האמריקני מטיל סנקציות נרחבות על איראן

שעות אחדות לפני תום הפסקת האש, הודיע משרד האוצר האמריקני הערב (שלישי) על הטלת סנקציות כלכליות חדשות נגד איראן.

המהלך האמריקני מגיע על רקע הערכות בישראל ובארה"ב לפיהן השיחות בין איראן לארצות הברית בפקיסטן לא יובילו להבנות משמעותיות. גורם בכיר בירושלים מסר כי "האיראנים מנסים למשוך זמן ומדברים בכמה קולות. אנחנו והאמריקנים מתואמים ומוכנים לחידוש המלחמה באופן מידי".

בצל הדברים, ולפני הדד-ליין לסיום הפסקת האש, משרד האוצר האמריקני הודיע הערב על הטלת סנקציות כלכליות חדשות על איראן, המכוונות כלפי יחידים וחברות, בענייני סחר ותעבורה אווירית.

המשא ומתן התקוע

כפי שדווח כאן בבבלי, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס עדיין לא החליט אם לצאת לפגישה באסלאמאבאד, כאשר בשלב זה האיראנים טרם אישרו הגעה. ההערכה בוושינגטון היא כי ארצות הברית אינה מעוניינת שסגן הנשיא יעבור השפלה פומבית בהמתנה לנציג איראני שלא יתייצב.

שר ההסברה של פקיסטן, עטאוללה טאראר, הודיע כי ארצו "עדיין ממתינה לתגובה רשמית מצד איראן בנוגע לאישור המשלחת להשתתף בשיחות השלום". על פי דיווחים, למרות התקדמות מסוימת שנרשמה בשיחות הקודמות, עדיין נותרו פערים משמעותיים בין הצדדים.

בישראל ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, תוך הכנות לכל תרחיש. כפי שציין הגורם הבכיר, "אנחנו מוכנים לחידוש המלחמה באופן מידי" - הצהרה המשקפת את רמת הערנות הגבוהה במערכת הביטחון.