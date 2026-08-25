רשת התקשורת "איראן אינטרנשיונל" פרסמה תחקיר מקיף המגלה כי כוחות הביטחון והשיטור של המשטר האיראני השתמשו באופן שיטתי במסגדים בבירה טהרן כבסיסים מבצעיים, נקודות תצפית ועמדות ירי במהלך דיכוי המחאות האלימות שהתרחשו בחודש ינואר האחרון. התחקיר מבוסס על הקלטות קשר שהודלפו, תיעודי וידאו ועדויות של עדי ראייה רבים שהיו נוכחים באירועים.

על פי הנתונים שנאספו, ב-8 וב-9 בינואר, כאשר המוני אזרחים יצאו לרחובות טהרן והתמודדו עם דיכוי קשה מצד השלטונות, שימשו מספר מסגדים מרכזיים בעיר כמוקדי פעילות של כוחות הממשל. בהקלטת קשר שהודלפה ונכללה בתחקיר, נשמעים אנשי כוחות הביטחון מתייעצים על פריסת כוחות וציוד בתוך מסגד "אימאם חוסיין" שבצפון-מערב טהרן. עדי ראייה מהאזור העידו כי במקביל להתרכזות הכוחות בתוך בית התפילה, נותק החשמל בשכונה כולה ורחפנים הוטסו מעל האזור למעקב.

עדויות נוספות מצביעות על דפוס פעולה חוזר במספר מוקדים, ביניהם מסגדים לאורך שדרות אנדרזגו והמסגד הגדול בקולהאק. עדי ראייה תיארו כיצד אנשי ביטחון בלבוש אזרחי או במדים עמדו מחוץ למבנים והתגרו במפגינים במטרה למשוך אותם, ולאחר מכן יצאו כוחות נוספים מתוך המסגדים עצמם, התנפלו על האזרחים, הכו אותם באכזריות וביצעו מעצרים המוניים.

חלק מדאיג במיוחד בתחקיר עוסק בשימוש בגגות המסגדים כעמדות תצפית וירי ישיר לעבר ההמונים. עד ראייה מאזור שדרות כאשאני במערב טהרן העיד כי לאחר שהושלך רימון הלם לפיזור ההתקהלות, החלו אנשי כוחות הביטחון לירות לעבר האנשים מגג המסגד הסמוך. עד נוסף משכונת נאצי-אבאד בדרום העיר דיווח על ירי דומה שבוצע מגגות של מסגדים ומבסיסי מיליציית ה'בסיג''. על פי הדיווחים, במספר מקרים נשברו חלונות בקומות העליונות של המסגדים ליצירת חרכי ירי, וחלק מהנשקים היו מצוידים בציוני לייזר.

מעבר לשימוש המבצעי, התחקיר מעלה חשדות חמורים לפרובוקציות מתוכננות מצד השלטונות. מספר עדי ראייה טענו כי אנשי כוחות הביטחון הם שהציתו או גרמו נזק באופן מכוון לחלק מהמסגדים, ובמקרה אחד אף השאירו שסתומי גז פתוחים לפני שעזבו את המקום. מעשים אלו, לפי ההערכות, נועדו ליצור רושם כוזב שהמפגינים הם שפוגעים במבני קודש ובמבנים ציבוריים, טענה שהמשטר האיראני השתמש בה שוב ושוב כדי להצדיק את השימוש האלים בכוח נגד האזרחים.

תופעת הניצול של מתקנים אזרחיים ודתיים למטרות שיטור ולחימה אינה חדשה באיראן, אך היקפה בגל המחאות האחרון מעורר דאגה רבה. תחקירים קודמים של הרשת במחוז אלבורז הסמוך חשפו שימוש דומה בספריות ציבוריות כמחסני תחמושת, בבתי ספר כמפקדות ובגגות של בתי קולנוע כעמדות ירי. גם בעבר, במהלך אירועי "יום שישי העקוב מדם" בזאהדאן בספטמבר 2022, תיעדו ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ירי של כוחות המשטר לעבר מתפללים ומפגינים מגגות מסגדים ומתחמי תפילה.

הראיות המצטברות מטהרן מחזקות את הקביעה כי המערכת הביטחונית באיראן הפכה את בתי התפילה לחלק אינטגרלי ממנגנון הדיכוי והמעקב שלה, תוך פגיעה במקומות הקדושים וסיכון חייהם של אזרחים חפים מפשע.