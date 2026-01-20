הסכם השלום המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מעורר גל של זעם ותסכול בקרב אזרחי הרפובליקה האסלאמית המתנגדים למשטר |התושבים מביעים חוסר אמון מוחלט בנשיא טראמפ, וקוראים לפעול להפלת המשטר מבפנים ללא הסתמכות על גורמי חוץ | אלו התגובות באיראן (בעולם)
דיווח דרמטי שפורסם הבוקר ב"איראן אינטרנשיונל" מציג נתונים בלתי נתפסים מהטבח המתבצע כלפי העם האיראני | בלילות חמישי ושישי בעיקר, נרצחו 12,000 בני אדם על ידי הבסיג', בהוראה ישירה של חמינאי | עוד ציין כי מדובר היה במסע הרג מתוכנן ולא בהרוגי הפגנות | כל הפרטים (בעולם)