דרמה פוליטית התחוללה בטלוויזיה הממלכתית באיראן, כאשר חבר הפרלמנט מחמוד נבאביאן, חבר בוועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, הקריא בשידור חי קטעים ממסמכים שהגדיר כ"סודיים ביותר" של המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. על פי דיווח של ערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל", השידור נקטע בפתאומיות על ידי המגיש בעיצומו של המונולוג, והתוכנית הורדה מהאוויר.

בעקבות המקרה החריג, פרסמה רשות השידור האיראנית הודעה המגנה את חשיפת החומרים המסווגים של בכירי המשטר. לטענת הרשות, מדובר בהפרה בוטה של החוק. הרשות הודיעה כי אחד ממנהלי הערוץ התפטר מתפקידו, נפתחו הליכים משמעתיים נגד האחראים, ונשקלים צעדים משפטיים נוספים.

"המנהיג העליון תוהה מדוע לא עמדו בתנאים"

הדברים נחשפו בעיתוי רגיש במיוחד: ימים ספורים לאחר שטהראן וושינגטון חתמו על מזכר ההבנות לסיום המלחמה, ובזמן שצוות המשא ומתן האיראני שוהה בשוויץ לסבב שיחות טכניות נוסף. לפי הציטוטים שהציג נבאביאן, ח'אמנאי מתנגד נחרצות לקו שמוביל המשטר מול ארצות הברית והביע חוסר שביעות רצון מוחלט ממזכר ההבנות הנוכחי.

"המנהיג העליון תוהה מדוע לא עמדו בתנאים שהציב", אמר נבאביאן, וציטט מכתב שבו כתב ח'אמנאי כי איראן "אינה ממהרת ואינה נמצאת תחת שום כפייה לנהל משא ומתן". לפי המסמכים, ח'אמנאי הבהיר כי מטרת השיחות צריכה להצטמצם אך ורק לסיום המלחמה ולהבטחת פיצויים, ולא לעסוק בסוגיית הגרעין.

נבאביאן אף הקריא משפט קונקרטי המיוחס למנהיג: "מה שהתגבש במשא ומתן עם פקיסטן שונה באופן מהותי ממה שהיה אמור לקרות וממה שהיווה את התנאי ללגיטימיות של המשא ומתן". בעקבות זאת, כך נחשף, קרא ח'אמנאי להפסיק את המגעים לאלתר.

דרישות קיצוניות: עצמאות גרעינית ושליטה במצר הורמוז

מהמסמכים הסודיים עולה כי ח'אמנאי חזר על עמדתו הנוקשה מספר פעמים במהלך חודש אפריל (ב-4, ב-18 וב-24 באפריל), והציב שתי דרישות מרכזיות שאף אחת מהן לא נכללה במזכר ההבנות הרשמי.

בסוגיית הגרעין, ח'אמנאי דרש כי איראן תשיג "ניצחון" על ידי אילוץ המערב להכיר באופן מלא בזכותה להעשרת אורניום, או לחילופין – להסיר את נושא הגרעין מסדר היום של השיחות לתמיד. יצוין כי במקביל, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר בוועידת המדיניות המוניטרית והבנקאית כי "התנאי האמריקני היחיד הוא שלא תהיה לאיראן פצצת אטום, והדבר זה נאמר שוב ושוב על ידי המנהיג העליון שחוסל עלי ח'אמנאי, אנחנו לא מבקשים להחזיק פצצת אטום.".

בנושא השליטה במצר הורמוז, ח'אמנאי רואה בנתיב המים האסטרטגי מנוף לחץ מרכזי נגד וושינגטון. "אם האמריקאים רוצים להסיר לחץ מגרונם, עליהם קודם כל ליישם תנאים מוקדמים, ובראשם תשלום פיצויים וחובות", צוטט המנהיג. בנוסף, הוא התעקש כי ניהול המצר יישאר בלעדית בידי איראן – ללא מעורבות של מדינות אחרות, כולל עומאן.

ח'אמנאי אף פירט חלוקה קטגורית של כלי שיט: ספינות של בנות בריתה של איראן יעברו ללא תשלום, חלק מהספינות יעברו רק תמורת אגרה, ותנועתן של ספינות אחרות תיחסם לחלוטין.

המתיחות בצמרת השלטון

התקרית החריגה חושפת טפח מהשברים העמוקים והמחלוקות בצמרת ההנהגה באיראן. בעוד המחנה השמרני והקיצוני מתנגד לכל פשרה או התקרבות לוושינגטון, הנהגת המשטר מנסה להציג כלפי חוץ חזית אחידה, יציבה ומבוקרת סביב המדיניות הרשמית – מאמץ שנחל כישלון חרוץ מול המצלמות בשידור חי.

כזכור, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מסר הודעה כתובה לאחר החתימה על מזכר ההבנות, בה הודה כי "עקרונית הייתה לי דעה שונה, אבל נתתי אישור בעקבות התחייבות שנתן לי הנשיא". ההודעה הרשמית ניסתה להציג תמונה של אחדות, אך חשיפת המסמכים הסודיים מגלה תמונה שונה לחלוטין של מתיחות פנימית עמוקה.