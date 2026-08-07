ישיבה מתוחה במיוחד התקיימה אתמול (יום חמישי) בקבינט המדיני-ביטחוני, הראשונה מאז חזרת ראש הממשלה בנימין נתניהו מביקורו בבית הלבן. הישיבה התנהלה על רקע כפול: מחד גיסא מפת הדרכים שמציעה מועצת השלום לרצועת עזה, ומאידך גיסא - טענות חריפות שהעלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כלפי ראש הממשלה.

על פי הדיווח בערוץ 14, השר בן גביר טען בחריפות כי ראש הממשלה אישר הנחיה שלא לבצע תקיפות ברצועה, למעט במקרים של סיכול איומים מיידיים על חיי אזרחים או כוחות צה"ל. "אסור שיעבור יום בלי סיכולים בעזה. זה לא טקטי זה אסטרטגי", מסר השר לביטחון לאומי בדברים נחרצים במהלך הישיבה.

ראש הממשלה נתניהו השיב לדברים בתגובה שנראתה כמכוונת לקמפיין הבחירות של השר בן גביר. "בתשעים הימים הקרובים שום דבר לא יהיה טקטי", אמר ראש הממשלה, תוך שהוא מתייחס בבירור לתקופת מערכת הבחירות.

השר בן גביר לא השאיר את הדברים ללא מענה. "כבר 4 שנים אני דורש סיכולים לא רק בתשעים הימים האלה… יש כאלה שבאמת מדברים רק לפני הבחירות אבל אני דורש את זה כל שבוע כבר ארבע שנים", השיב השר לביטחון לאומי.

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הדברים נאמרו על רקע שיחה שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. על פי הנמסר, מלדנוב ביקש מראש הממשלה להפחית את עוצמת הפעילות ברצועת עזה כדי לאפשר למפת הדרכים להתקדם.

על פי פרטים שהגיעו לבבלי, מועצת השלום צפויה לדרוש מישראל ימים נוספים ללא תקיפות לאחר תשעת הימים הראשונים - וזאת עוד לפני שחמאס ימסור אפילו נשק אחד. שרים נוספים בקבינט דרשו מראש הממשלה לסרב לתוכנית, בטענה שמפת הדרכים מהווה סכנה לביטחון ישראל.