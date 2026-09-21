ערב יום כיפור פסטורלי במעיין עין ריא סמוך לנווה צוף הפך ברגע אחד לזירת טבח. מחבל ערבי פתח באש קטלנית מכלי רכב חולף לעבר יהודים שטבלו במעיין כהכנה לקראת יום הכיפורים, וגדע את חייו של נתנאל (נתי) שקרון ז"ל, אב לשישה ילדים מיישוב עלי זהב. בנו בן ה-16 שהיה עמו במקום לא נפגע.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, המחבל ביצע ירי ממוקד מתוך רכב שעבר במקום. נתנאל ז"ל נפגע קשה מהירי ונפטר במקום. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ראשוני, אך נאלצו לקבוע את מותו.

גשש מחטיבת בנימין שנע ברכב ממוגן במרחב זיהה את הירי ולא היסס לרגע. הוא השיב אש לעבר המחבל ופגע בו, פעולה שככל הנראה מנעה נפגעים נוספים והצילה את חייו של הבן שהיה במקום. המחבל נמלט מהזירה כשהוא פצוע, וכוחות צה"ל פתחו מיד במרדף אחריו והקימו חסימות במרחב.

המחבל, שזוהה כקדרי סמארה, הצליח להגיע לרמאללה למרות פציעתו. אולם לוחמי יחידת דובדבן, בהכוונת מודיעין מדויק, סגרו על מרפאה בעיר ותפסו אותו כשהוא שוכב פצוע במיטה. המעצר עורר תדהמה ברשתות הפלסטיניות, שדיווחו על החדירה המהירה של הכוחות לעומק השטח.

במקביל לפעילות המבצעית, כיתרו כוחות צה"ל מסגד בעיירת מגורי המחבל בידו וביצעו מעצרים נרחבים של חשודים במעורבות בפיגוע. הפעילות המבצעית נמשכה לאורך שעות הלילה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לפיגוע והכריז כי זהו "המבחן המובהק הראשון להפעלת חוק עונש מוות חובה למחבלים". בן גביר קרא ליישם את החוק שאושר בכנסת ולהרתיע מחבלים עתידיים.

ביישוב עלי זהב שבחטיבת בנימין שררה אווירה של אבל כבד. נתנאל ז"ל תואר על ידי מכריו כאיש חסד וצנוע, שהקדיש את חייו למשפחתו ולקהילה. הוא הותיר אחריו רעיה ושישה ילדים יתומים. הלוויה נקבעה לשעה 23:00 בערב.

מרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין היה בחודשים האחרונים זירה למספר אירועי ירי ופיגועים. כוחות הביטחון הגבירו את הפעילות המבצעית במרחב, כאשר יחידת דובדבן ממשיכה להוכיח את יכולותיה בפעולות מדויקות המבוססות על מודיעין איכותי.