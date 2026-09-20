( צילום: איחוד הצלה )

דובר צה"ל מסר כי התקבל דיווח על פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין. על פי הדיווח, מחבל ירה מכלי רכב לעבר אזרחים יהודים במעיין עין רעייה, הסמוך ליישוב נווה צוף.

על פי הפרטים שהתקבלו, מדובר בירי מרכב חולף לעבר יהודים שטבלו במעיין לקראת יום הכיפורים הקדוש. כוחות צה"ל הגיעו לזירה מיד לאחר קבלת הדיווח ופועלים לאיתור המחבל ולטיפול באירוע. דובר צה"ל מסר כי המחבל נמלט מהמקום. כוחות רבים של צה"ל פתחו במרדף אחריו ומבצעים חסימות במרחב.

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ארגון זק"א מסר כי התקבל דיווח על פיגוע ירי מכלי רכב לעבר אזרחים במעיין עין רעייה, ועל נפגעים במקום. צוותי זק"א יצאו לזירה.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי ראשוני בזירה לפצוע אנוש, גבר כבן 30.

ארגון הצלה יהודה ושומרון ללא גבולות מסר כי דווח על פצוע קשה מחוסר הכרה במקום. כוחות הארגון יצאו לזירת האירוע לסיוע ולטיפול בפצוע.

מרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין היה בחודשים האחרונים זירה למספר אירועי ירי ופיגועים. כוחות הביטחון פעלו באזור במסגרת פעילות מבצעית נרחבת לסיכול טרור, שכללה הריסת בתי מחבלים ומעצרי מבוקשים.

יהודה ארד ומוטי פת, חובשי איחוד הצלה, מסרו: "מוקד איחוד הצלה הזניק אותנו לזירת פיגוע ירי סמוך למעיין עין ריא. בסיוע צוותי רפואה של צה"ל הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לגבר כבן 30 שנפצע באורח אנוש, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים".