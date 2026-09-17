מעמד מרומם של התעוררות רוחנית התקיים בהיכל ישיבת אבני נזר בראשות הגאון רבי זמיר כהן, כאשר המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל הגיע לשאת שיחת חיזוק מיוחדת בפני בני הישיבה לקראת יום הכיפורים.

בשיחתו נשא המשגיח דברי מוסר והתעוררות בענייני הימים הנוראים. במרכז דבריו התמקד בייחודו של בן הישיבה בימים אלו ובאחריות המוטלת על כתפיו. הוא הדגיש את הזכות הגדולה הניתנת למי שזוכה לשבת בין כותלי בית המדרש ולהקדיש את ימיו לעמל התורה ולעבודת ה'.

המשגיח קרא לבחורים לנצל את הימים הנשגבים שלפני יום הדין להתעלות נוספת בתורה, בתפילה ובעבודת המידות. הוא עודד אותם להיכנס ליום הקדוש מתוך חשבון נפש אמיתי, קבלות טובות ושאיפה כנה להתקרב ולעלות. דבריו נאמרו בחום ובהתרגשות, והותירו רושם עמוק על בני הישיבה שהאזינו בקשב רב.

בסיום השיחה ניגש ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן אל המשגיח והודה לו בחום על דברי החיזוק. לאחר מכן ליווה ראש הישיבה את המשגיח עד לרכבו, כשאליו מצטרפים רבים מבני הישיבה שביקשו אף הם להודות למשגיח על הדברים המרוממים ועל החיזוק הגדול שהעניק להם ערב היום הקדוש.