במסגרת פעילות משולבת של יאחב"ל להב 433 ושירות הביטחון הכללי, נעצר לאחרונה חמדאן חמדאן, תושב מג'ד אל כרום בן 32, בחשד לביצוע עבירות ביטחון חמורות. על פי החשד, החשוד עמד במגע עם גורם זר לביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתו.

החקירה העלתה כי במשך מספר חודשים עמד האזרח בקשר עם סוכנת זרה מלבנון, והתבקש בהנחייתה לבצע משימות ביטחוניות. במהלך החקירה עלה כי החשוד היה מודע לכך שהקשר מנוהל עם גורם זר מלבנון, ובתמורה בוצעו ניסיונות תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הגורם הזר והעברתם אליו.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, וביום ראשון הקרוב צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד החשוד. המקרה מצטרף לשורת מעצרים ביטחוניים שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המאמץ לסיכול פעילות ביטחונית מסוכנת.

לפני מספר ימים נעצר גם תושב טמרה בן 31 בחשד לניסיון סיוע לחמאס וליצירת קשר עם גורמי מודיעין איראניים. כתב אישום הוגש נגדו בגין עבירות ביטחון חמורות, לאחר שעלה בחקירה כי פנה מספר פעמים לגדודי עז אדין אל-קאסם במטרה לסייע להם באופן חשאי.

פרק את האקדח – והכדור נפלט מהקנה משה כץ | 16.09.26

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבו והזהירו את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורם לא מזוהה. גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך משימות ביטחוניות ומשימות ריגול וטרור בישראל, גם בזמן המלחמה הנוכחית.

גופי הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעולות טרור וריגול בישראל, וינקטו באמצעים העומדים ברשותם על מנת למנוע פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. הם הדגישו כי גורמים זרים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות.