שוטרי מחוז צפון ולוחמי המשמר הלאומי הצפוני של מג"ב עצרו תוך דקות ספורות צעיר שירה לעבר בית מגורים ורכב בעיר סח'נין, וניסה להימלט על קורקינט חשמלי.

האירוע התרחש ב-28 באוגוסט האחרון, כאשר כוחות המשטרה פעלו בפריסה רחבה בעיר למניעת אירועי ירי ופשיעה. סמוך לשעה שתיים לפנות בוקר נשמעו קולות ירי באחת השכונות, והשוטרים מיד חתרו למגע והגיעו למקום.

במקום זיהו הכוחות חשוד שנמלט מהמקום על קורקינט חשמלי, כשהוא חבוש קסדה ולובש כפפות. כאשר הבחין החשוד בניידת המשטרה, עצר את הקורקינט והשליך מידו אקדח, ולאחר מכן ניסה להמשיך בנסיעה מהירה על מנת לחמוק מהכוחות בריצה ובטיפוס על שער.

השוטרים הצליחו לעצור אותו תוך דקות ספורות, ואיתרו את האקדח שהושלך הצידה. בבדיקת הנשק התברר כי האקדח היה טעון בתחמושת, וכדור היה נמצא בקנה – מוכן לירי מיידית.

השוטר שביצע את פריקת הנשק תיעד את הרגע המפתיע בו הכדור נפלט מהקנה, לאחר שהמחסנית כבר הוצאה מהאקדח. התיעוד משקף את רמת הסכנה שבה היו נתונים הכוחות במהלך המעצר.

בתום החקירה הוגש כתב אישום נגד תושב סח'נין בן 23 בבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.