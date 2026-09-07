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מעמד הוד בירושלים

לוחמי מג"ב קיבלו את הגר"ר אלבז בשירה ובתרועות

לקראת ימי הרחמים והסליחות: חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים' הגיע למעמד מיוחד בפני עשרות לוחמי מג"ב בירושלים, ונתקבל בהתרגשות רבה

לקראת ימי הרחמים והסליחות, התקיים אמש מעמד מרומם ומיוחד עבור עשרות לוחמי משמר הגבול הפועלים ב, בהשתתפות הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים'.

עם הגעת ראש הישיבה למתחם, פרצו הלוחמים בשירה נלהבת ובשמחה של מצווה, כשהם מקדמים את פניו בתרועת מלך ובהתרגשות גדולה לכבודה של תורה.

במהלך המעמד נשא הגר"ר אלבז דברי חיזוק והדרכה ללוחמים העומדים על משמר ביטחון תושבי הבירה והמבקרים בה. ראש הישיבה העניק להם הכנה רוחנית לקראת ימי הסליחות והרחמים, ובירך אותם שישובו בשלום מכל משימותיהם.

הרב ראובן אלבזמג"בירושליםימי הסליחות

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