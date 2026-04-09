ברוך דיין האמת: בערב שביעי של פסח השיב את נשמתו ליוצרה ר' עמרם אלבז ז"ל מטבריה, אחיו הבכור של יבלחט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז • נפטר ביום היארצייט של אמו ע"ה • ראש הישיבה ישב שבעה בימים הראשונים בירושלים (דיין האמת)
חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, מסר אמש שיעור בפני מאות תלמידיו, כשהוא עורך לפניהם 'סדר' חי ומפורט עם קערה ערוכה על כל סימניה | במהלך השיעור הרחיב ראש הישיבה על כוחו של ליל הסדר להחזיר גם את הבנים הרחוקים ביותר אל 'בית אבא' | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (חרדים)
כמקובל בחודש ניסן, מיד לאחר תפילת ראש חודש, יצא ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, למעמד ברכת האילנות בצוותא חדא עם תלמידי ישיבתו הקדושה | לאחר המעמד, פצח הרב בריקודי שמחה בהיכל הישיבה | צפו בתיעוד (חרדים)
המונים ליוו בתחילת הערב למנוחות את הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל, שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר יסורים קשים שקיבל באהבה ובאמונה טהורה. המנוח נודע במסירותו יוצאת הדופן לראש ישיבת "אור החיים" במשך עשרות שנים (דיין האמת)
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
הצלם דוד ארזני יצא הבוקר, יום ראשון של חול המועד לחצרותיהם של גדולי ישראל הספרדים בירושלים, ותיעד את כולם בנטילת ארבעת המינים | צפו בתיעוד ענק מישיבת המקובלים ביפו עד סנדריה המורחבת | מהראשלצ"ים ועד לזקני ראשי הישיבות חברי מועצת חכמי התורה (חרדים)
צפו בתיעוד מרגש ממוצאי יום כיפור בהיכל ישיבת 'אור החיים' בראשות ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, שפצח בריקוד נלהב תוך מחיאת כפיים לקול שירת 'תהא השעה הזאת' • בתוככי ההיכל פרצו רגשות השמחה, לאחר חודש ועשרה ימים של סליחות ותפילות בראש קהל עם קודש (חרדים)
אלפים גדשו אמש, ליל ערב ראש השנה, את היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך | טרם המעמד שיחתום את חודש הסליחות, נשא דברי התעוררות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
בימי הסליחות נוהרים מדי לילה קהל המונים לאמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, שבראשות חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז | אמש (שני) הופיע במקום אורח רום מעלה, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שעמד על הבמה בסמוך לתיבת החזן והצטרף לתפילת ההמונים ברוב רגש (חרדים)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע בליל שישי האחרון לאמירת סליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, לצד ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, שכיבד את המשפיע לעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות שלובים בדברי אמונה וביטחון | צפו בתיעוד (חרדים)
אלפים נהרו השבוע אל מעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לנחמו באבלו הכבד על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בין המנחמים: אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים | ביום האחרון הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, והקים את האדמו"ר מימי השבעה כנהוג | צפו בתיעוד ענק מתוך בית האבלים (חסידים)
לקראת סיום זמן הקיץ, הגיע הגאון רבי ראובן אלבז למעמד סיום מסכת בבא מציעא בישיבת 'לבב חכמה', שם העמיד את כל התלמידים במבחן סיכה על כל החומר הנלמד, התלמידים הפגינו בקיאות מרשימה במבחן מקיף על כל חלקי המסכת והמפרשים (ישיבות)
חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, העלה שלהבת אש קודש ברחבת ישיבתו הק' 'אור החיים', בטבורה של עיה"ק ירושלים | ראש הישיבה עודד השירה בעוז ובתעצומות, כשבין לבי זורק מיני מתיקה אל עבר הקהל לאותות שמחה על היום הגדול | צפו בתיעוד מרהיב (חרדים)
בסיום קריאת המגילה בהיכל ישיבת 'אור החיים', ציין החזן בפני ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, כי כל הרשעים שהוזכרו בשנה שעברה (ימח שמם וזכרם) נהרגו במהלך השנה | אחר מכן חילק הרב מעות פורים למתפללים | צפו בתיעוד (חרדים)
בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת הברית לנין הגאון הרב אליהו טופיק ראש ישיבות 'באר יהודה', נכד לבנו הגר"מ טופיק ר"י באר יהודה הקטנה ונכד הגרי"ש רחמים רו"כ משה אמת ב"ב | חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז שימש כמוהל, והסב הגר"א טופיק נתכבד בסנדקאות | אחר הברית הסבו כל הקהל לסעודת מצווה | צפו בתיעוד (חרדים)
הראשון לציון, וחברו לשעבר במועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי דוד יוסף, השתתף בסיום הש"ס בישיבת אור החיים, שם הוא המטיר שבחים רבים על ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, "ולכם רבותי, אני חוזר ואומר, בהנהגה - מרן ראש הישיבה הגר"ר אלבז, הוא ממשיך דרכו של אבי מורי זי"ע" | צפו בדבריו (חרדים)
לקראת התחלת ימי השובבי"ם הבאים עלינו לטובה - בשבוע הבא, מסר חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, שיחת חיזוק בהיכל ישיבת באר יהודה הגדולה | הרב עורר את הבחורים לאהבה את השי"ת וביקש מהבחורים לנצל את הימים הנעלים הידועים בסגולתם להתעלות בתורה ויראה טהורה (ישיבות)