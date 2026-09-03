קרבות היירוט בין רוסיה לאוקראינה - צילום: משרד ההגנה של אוקראינה קרבות היירוט בין רוסיה לאוקראינה | צילום: צילום: משרד ההגנה של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:41

מטוסי הקרב המתקדמים מדגם F-16 שהגיעו לאוקראינה אמורים היו לשנות את מאזן הכוחות בשמיים, אך המציאות המבצעית מציגה תמונה מורכבת יותר. אתר The War Zone פרסם תחקיר המגלה כי טייסים אוקראינים יוצאים לעיתים תכופות למשימות כשהם חמושים בתותח הסיבובי הפנימי בלבד, ללא טילי אוויר-אוויר.

מפקד כנף 107 בחיל האוויר האוקראיני, המכונה בשם הקוד "פנטום", העיד בראיון לאתר כי יחידתו מתמודדת עם מחסור קשה בחימוש. "מטוס ללא נשק הוא חסר תועלת", אמר המפקד, והוסיף כי כל טיל נספר בקפידה מול האיומים הצפויים בכל משימה.

לוחמים אוקראינים ( צילום: המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה )

מטוסי ה-F-16 הגיעו לשמי אוקראינה בקיץ שנת 2024 והפכו לחלק מרכזי במערך ההגנה האווירית של המדינה. המטוסים פועלים במשך כל שעות היממה מול טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) שרוסיה משגרת לעבר יעדים אוקראינים. חשוד בחטיפה מחק מספר מיומן השיחות בבלי | 01.09.26 עצרת תפילה בקבר מייסד פוניבז' בבלי | 01.09.26 החימוש העיקרי של המטוסים כולל טילי AIM-120 מסוג AMRAAM וטילי AIM-9 Sidewinder, אולם טילים אלו נמצאים בביקוש גבוה ברחבי העולם. בנוסף, חלק מהמלאי משמש גם את מערכות ההגנה האווירית NASAMS המגנות על העיר קייב. כאשר מלאי הטילים מתרוקן, נאלצים הטייסים להשתמש בתותח הסיבובי M61A1 בקוטר 20 מילימטר כנגד מטרות אוויריות - שיטה מסוכנת המחייבת התקרבות למטרה. עם זאת, השיטה הוכיחה יעילות: בחודש מאי האחרון הצליחו טייסים אוקראינים להפיל שלוש מטרות אוויריות במבצע אחד באמצעות התותח בלבד.

חיל האוויר של אוקראינה - צילום: 831st Myrhorod Tactical Aviation Brigade אוקראינה חיל האוויר של אוקראינה | צילום: צילום: 831st Myrhorod Tactical Aviation Brigade אוקראינה 10 10 0:00 / 0:26

בעוד רוסיה ממשיכה בהתקפות על תשתיות האנרגיה האוקראיניות לקראת עונת החורף, הצבא האוקראיני פונה למדינות המערב בדרישה להגדיל את אספקת המיירטים. בנוסף, אוקראינה מבקשת אישור לייצור מקומי של חימוש והחמרת סנקציות על רכיבים טכנולוגיים המגיעים לרוסיה.

המפקד "פנטום" הדגיש כי ללא קו אספקה יציב ורציף, גם מטוסי הקרב המתקדמים ביותר עלולים להיות חסרי יכולת מבצעית אמיתית מול האיומים בשמיים. המאבק על כל טיל הפך למציאות יומיומית, כאשר כל מיירט שנספר עשוי להוות את ההבדל בין הצלחה לכישלון במשימה.